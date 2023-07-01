روتين بسيط للعناية بالقدمين في فصل الصيف

يعتبر روتين العناية بالقدمين من الأمور الضرورية في كل الأوقات، ولكن تلحّ الحاجة إليه خلال فصل الصيف بسبب الأحذية المفتوحة.

ولتطبيق روتين سليم للحفاظ ليس فقط على جمال القدمين، إنما لضمان عدم تشققهما، أو إصابتهما بالفطريات المزعجة، لا بدّ من اتباع بعض النصائح البسيطة التي تساعد في تعزيز صحة القدمين وجمالهما.

في البداية، لا بدّ من تنظيف القدمين باستمرار وخصوصاً في فصل الصيف، وذلك لحمايتهما من الجراثيم، والالتهابات الفطرية بسبب انتعال الأحذية المفتوحة، ويمكن استخدام حجر الخفّان في إزالة الجلد الميت، والخشن من باطن القدم، كما يُنصح بعدم مشاركة الأحذية مع الآخرين خوفاً من انتقال العدوى البكتيرية، ويجب تغيير الحذاء عند تعرّق القدمين، وعدم انتعاله لفترة طويلة.

وللعناية بالقدمين في فصل الصيف، يجب تطبيق بعض الخطوات بشكل أسبوعي.

– يساعد نقع القدمين بالماء البارد أو المثلّج في التخفيف من تورّمهما، وعودتهما إلى حجمهما الطبيعي، كما يمكن إضافة القليل من الملح البحري أو الخل الى ماء النقع لفعالية أكبر.

– يجب اختيار الأحذية المناسبة لفصل الصيف، والتي تسمح بدخول الهواء إلى القدمين لتهوئتهما، وعدم حبس الرطوبة داخلهما، وبالتالي حمايتهما من الإصابة بالالتهابات الفطرية التي تؤذي القدمين والأظافر.

– إن تدليك القدمين يساعد في تدفّق الدم إليهما، وبالتالي يزيد الشعور بالراحة والاسترخاء.

– إن شرب كمية كبيرة من الماء خلال اليوم يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل عام، كما يمنح القدمين الرطوبة المهمة لصحتهما.