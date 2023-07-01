خطوات ضرورية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

يعاني الكثير من الأشخاص مشكلة اسمرار الجلد تحت العينين أو الهالات السوداء، وهي من الأمور التي تفسد جمال البشرة وإشراقة الوجه فيبدو متعباً، وهو ما يدفع البعض إلى وضع مساحيق التجميل طوال الوقت لإخفائها، لكن هذا الحل مؤقت وضار بالبشرة.



هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى بروز الهالات السوداء، ومن ضمنها سوء التغذية، فقر الدم والتعرّض لأشعة الشمس، لذا من الضروري اتباع بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة والحدّ من مظهرها المزعج.

يجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وبشكل متكرر طوال اليوم، لذلك يُنصح بتطبيق كريم واقٍ من الشمس واستعمال النظّارات الشمسية خلال اليوم لتقليل الضرر الناتج من الشمس.

من المهم أيضاً للتخفيف من الهالات السوداء إزالة مساحيق التجميل قبل النوم، ومن المُستحسن استخدام مزيل مساحيق التجميل مهدّئ وناعم بدون زيت أو كحول لحماية الجلد.

ويُنصح كذلك بتطبيق بعض الخلطات المنزلية بمكوّنات طبيعية، التي تساعد على التقليل من ظهور الهالات، ومنها:

– زيت اللوز الحلو، فهو من أفضل الزيوت الطبيعية لعلاج الهالات السوداء وتنعيم البشرة، لأنه غني بالفيتامين E.

توضع قطرات من الزيت على منطقة الهالات مع التدليك بلطف وتركها طوال الليل، وغسلها صباحاً مع تكرار هذه الخطوة يومياً قبل النوم.

– أكياس الشاي الباردة، فهي من أكثر الطرق فعاليةً لمواجهة الهالات السوداء، ويُفضل استخدام أكياس الشاي الأخضر أو شاي البابونج، للحصول على نتائج سريعة.

تُنقع الأكياس وتوضع في الثلاجة، وبعد إخراجها توضع برفق على العينين لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وتكرر هذه الطريقة بانتظام.