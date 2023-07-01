وصفات سحرية وطبيعية لتفتيح البشرة

تودّ نساء كثيرات تفتيح بشرتهن لأسباب عدة، لكنهن يخفن من اللجوء إلى الكريمات الاصطناعية والأدوية، لذا نقدّم لكِ في السطور التالية وصفات منزلية وطبيعية:

الطماطم: تضيّق مسام البشرة وتحارب حَبّ الشباب والبثور

اهرسي حبة كبيرة من الطماطم ووزعيها على وجهك والمناطق المُراد تفتيحها مثل قناع، وتدعيها لمدةّ 20 دقيقة، ثم أعيدي الكرّة مجدداً.

بعد مرور 40 دقيقة، اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري هذه الخطوات مرتين أسبوعياً.

البرتقال المجفّف: يساهم في علاج تصبّغ البشرة والحد من إفراز الدهون

اخلطي قشر البرتقال المجفّف بعد طحنه، مع ماء الورد للحصول على مزيج متجانس ومتوسط الكثافة.

ضعي الخليط على وجهك والمناطق المُراد تفتيحها مثل قناع لمدة 15 دقيقة.

بعد مرور ربع ساعة، اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرّري هذه الخطوات مرتين أسبوعياً.

الأفوكادو والعسل: خلطة تحارب البثور وحَبّ الشباب والإكزيما والصدفية.

اضربي حبّة أفوكادو كبيرة في الخلاط مع ملعقة كبيرة من عسل النحل.

اصنعي بالمزيج قناعاً ضعيه على وجهك والمناطق المُراد تفتيحها.

بعد مرور 10 دقائق، اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرّري هذه الخطوات 3 مرات أسبوعياً.