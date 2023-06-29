“مادونا” تدخل العناية المركزة وتعلق كل أنشطتها الفنية

نقلت نجمة موسيقى البوب الأمريكية، مادونا ، إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى بسبب إصابتها بـ “عدوى بكتيرية خطيرة”.

وقال مدير أعمالها ​​إنها أجلت جولتها العالمية المقبلة بعد إصابتها بعدوى بكتيرية شديدة نُقلت على إثرها إلى العناية المركزة. وأضاف جاي أوزيري في بيان على انستغرام الأربعاء 28 يوليو/ تموز أن من المنتظر أن تتعافى المغنية تماما.

وأوضح أن مادونا (64 عاما) أُصيبت بالعدوى يوم السبت الماضي 24 حزيران/يونيو، مما أدى إلى دخولها العناية المركزة لعدة أيام. وقال: “صحتها في تحسن لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية… لهذا سنوقف جميع التزاماتنا بما فيها الجولة”. لكنه لم يذكر ما إذا كانت لا تزال في المستشفى أم أنها تتابع العلاج في منزلها.

تعليق الجولة الفنية

وأضاف “في الوقت الراهن، علينا أن نعلّق كل التزامتها ومنها جولة حفلاتها”. وقد كان من المقرر أن تبدأ مادونا جولتها حول العالم يوم 15 يوليو/ تموز من فانكوفر بكندا وتنهيها في ديسمبر/ كانون الأول في أمستردام. فيما وعد أوزيري بالإعلان “قريباً” عن مواعيد جديدة لإطلالاتها في أميركا الشمالية وأوروبا.

وكان من المفترض أن تشمل الجولة العالمية التي بيعت تذاكر حفلاتها بالكامل تقريباً محطات في مدن أمريكية عدة هي ديترويت وشيكاغو وميامي ونيويورك، حيث بدأت مسيرتها إلى النجومية لأكثر من أربعة عقود.

أما في أوروبا، فكان برنامج حفلات صاحبة أغنية “لايك إيه فيرجِن” وسواها يستمر إلى الخريف، ويشمل لندن وبرشلونة وباريس.