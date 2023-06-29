لقطات حميمة مع “صديق”.. هل خانت بطلة “الطائر الرفراف” حبيبها؟

أعلنت الممثلة التركية عفراء ساراتشي أوغلو مقاضاة المسيئن لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لها يجمعها بزميلها مارت رمضان دمير، بطل مسلسل “طائر الرفراف”، خلال عطلتهما في مدينة غوتشيك.

وذكرت مديرة أعمال عفراء أوغلو أنه “تم تقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام بشأن الأشخاص الذين يشاركون منشورات مهينة لعفراء عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والذين يهاجمون الحقوق الشخصية، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم”.

وأضافت في بيان نشرته على مواقع التواصل، أن “من يسيء إلى شرف أو كرامة شخص آخر يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة قضائية”.

وخلال الأيام القليلة الماضية لاحقت الشائعات عفراء و مارت رمضان دميربشأن وجود علاقة عاطفية تجمعهما، والتي بدأت منذ انفصال الفنانة التركية عن الفنان ميرت يازجي أوغلو.

ورغم تأكيدات عفراء ومارت رمضان بأن ما يجمعهما هو الصداقة فقط، إلا أن الصحافة المحلية المهتمة بالمشاهير وعدد من المصورين التابعين لها يلاحقونهما أينما ذهبا وحتى خلال عطلتهما الصيفية.

وفوجئ النجمان التركيان أخيرا بانتشار صور ومقاطع فيديو لهما على متن قارب في البحر في مدينة جوتشيك، وهما بلحظات رومانسية، وهو ما أثار غضب الفنانة التركية.

كما اتهمت عفراء بخيانة حبيبها الأول مارت يازجي أوغلو رغم علاقتهما التي استمرت 6 سنوات، لكنها سارعت لنفي خيانتها لحبيبها وأكدت أن علاقتها بشريكها في العمل لم تخرج عن إطار الصداقة التي جمعت بينهما لسنوات، لافتة إلى أن انتهاء علاقتها بحبيبها السابق ليس له علاقة بمارت دمير.