انقباضات الرحم في الشهر الرابع..أسبابها وأعراضها

تواجه العديد من الحوامل انزعاجاً وخوفاً من انقباضات الرحم وآلام الحوض من شد وضغط في الشهر الرابع، ولكن الأطباء يطمئنونها؛ فالأمر طبيعي تماماً وكثيراً ما يحدث أثناء الحمل،

وتتعرض له الحامل في مرحلة مبكرة من الحمل، و قد يستمر خلال الشهر الرابع وحتى السادس. وبحثاً عن أسباب هذه الانقباضات وأعراضها ومدى تأثيرها على الجنين وطرق التخفيف منها، كان اللقاء واستشاري النسا والولادة الدكتور محمد أحمد البلتاجي للشرح والتفسير.

انقباضات الرحم أثناء الحمل

تبدأ معظم الحوامل في الشعور بانقباضات الرحم في الشهر الرابع من الحمل، ومن الممكن أن تحدث هذه التقلصات في أي وقت من الثلث الثاني من الحمل أيضاً.

وذلك نتيجة توسع الرحم أثناء الحمل، أو بسبب ألم الرباط المستدير في الرحم..وعلى الرغم من أن الألم قد يكون غير مريح، إلا أنه أمر طبيعي وغير مقلق.

هذه النوبات تسمى براكستون هيكس، وتسمى هذه التقلصات بانقباضات براكستون هيكس هيكس، وهي بمثابة استعداد الرحم للولادة، حيث يتدرب الجسم على المخاض، وهو أمر طبيعي لا يستدعي القلق.

أسباب انقباضات الرحم

تعاني معظم النساء من آلام في قاع الحوض أثناء الحمل، إذ قد تظهر أعراضه في وقت مبكر، وتحديداً في الجزء الثاني من الحمل، وغالباً ما تشعر الحامل بها بالقرب من البطن أو الرحم أو المثانة أو الظهر..ومن أسباب حدوثه؛ التقلبات الهرمونية، وزيادة شد الرحم التي تؤثر بدورها على أداء عضلات قاع الحوض.

ألم الرباط المستدير

يُدعّم الرحم بأربطة سميكة ممتدة من أعلى الفخذ إلى جانب البطن، والأربطة أو متصلة بمقدمة الرحم تعرف باسم الرباط المستدير، قد يحدث الألم نتيجة تمدد هذه الأربطة وازدياد قطرها …و مع نمو رحمك لاستيعاب الوزن الإضافي الذي تحملينه، وزيادة حجم الدم وتراكم بطانة الرحم.. يتمركز الألم في أسفل البطن، وفي حال كان الحمل بتوأمين أو ثلاثة توائم تكون تقلصات الرحم أشد.

التشنجات

قد تشعرين بتشنجات في منطقة الرحم خلال فترة الحمل، شبيهة إلى حد ما بتقلصات الدورة الشهرية، بسبب توسع الرحم أو ارتفاع مستويات البروج سترون..وكذلك بعد الجماع.

اضطرابات الجهاز الهضمي

تسبب التقلبات الهرمونية أثناء الحمل حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، تؤدي إلى الشعور بعدم الراحة في الرحم، نتيجة الإصابة بالغازات والإمساك والانتفاخ والتشنجات في البطن.

أعراض انقباضات الرحم

قد يختلف الشعور بهذه الانقباضات الرحم أثناء الحمل في الشهر الرابع من حامل لأخرى، لكن عادة ما تتمثل أعراض تقلصات الرحم عند الحوامل فيما يأتي:

الإحساس بالشد في الجانبين ومنطقة الفخذ.

ألم مستمر في البطن قد يمتد إلى الجانب الأيمن من الحوض.

الشعور بانعدام الراحة في الجانب الأيسر.

تضاعف الألم أثناء السعال أو العطس أو القيام بتغيير هيئة الجلوس أو الضحك.

وتذكري دوماً..أنه في حال شعورك بألم في الرباط الدائري، فلا داعي للقلق فهو أمر طبيعي يحدث خلال الحمل.

الألم غير مستمر، وقد يستغرق بضع ثوانِ فقط، وغالباً ما يتوقف بمجرد تغيير هيئتك،أو عند إيقاف النشاط الذي تقومين به أو عند الاستلقاء.

تأثير انقباضات الرحم على الجنين

تنتج تشنجات في منطقة الرحم في الغالب بسبب نمو الرحم، وحدوث اتساع في حجمه خلال أشهر الحمل؛ وهذا لكي يكون مناسباً لحجم الجنين الذي يكبر يوماً بعد يوم.

وتكثر المعاناة من التقلصات والتشنجات في الرحم أثناء الطور الثاني والثالث من الحمل، وتُسمى بـ “انقباضات براكستون هيكس”.

وبناءً على كثرة حدوث تلك التقلصات في الشهر الرابع، يكثر معه تساؤل النساء الحوامل حول ” هل تقلصات الرحم تضر الجنين في الشهر الرابع؟”.

والجواب..أنه لا يُسبب أي ضرر على الجنين؛ وذلك لأنه من الأمور الطبيعية التي تحدث خلال شهور الحمل، ويكون بسيطاً وغير دائم.

لكن في حال رافق ذلك الألم والتقلصات حدوث نزيف، فلا بد من التوجه إلى الطبيب على الفور؛ لأنه من الممكن أن يحدث ضرر للجنين في تلك الظروف.

طرق تخفيف انقباضات الرحم

تأكدي من الحصول على الراحة: ففي حال شعرتِ بأية تقلصات مفاجئة عليك التوقف عن العمل الذي تقومين به.

انتبهي إلى شكل جسمك: حافظي على ظهرك مستقيماً وكتفيك للخلف، وتجنبي الأعمال التي تتطلب جسماً ثابتاً، ما قد يزيد من حدة الألم لديكِ.

ادعمي حملك: جرّبي ثني ركبتيك تجاه معدتك، أو استلقي على جانبك مع وضع وسادة أسفل بطنك لتساعدك في الحصول على الدعم.

وضعي وسادة أخرى بين ساقيك، وقللي من نشاطك البدني عندما يشتد الألم عليكِ، يمكنك إكمال نشاطك بالوتيرة المعتادة عندما تشعرين بالتحسن.

جرّبي التدليك الخفيف: قومي مثلاً بتدليك المنطقة التي تؤلمك بلطف بأطراف أصابعك.

طبّقي الماء الدافئ على منطقة الألم: يمكنك استخدام زجاجة ماء دافئة أو أخذ حمام دافئ لإرخاء العضلات، ولكن عليك تجنب الماء الساخن.

متى عليكِ القلق؟

تحدثي مع طبيبك عن نوع الألم الذي تشعرين به في الشهر الرابع من الحمل وتقلصات الرحم، وتوجهي لزيارته فور إحساسك بالأعراض الآتية:

حرقة عند التبول.

ألم شديد في منطقة الرحم والحوض.

قشعريرة.

آلام تستمر لأكثر من بضع دقائق.

حمّى.

صعوبة في المشي.