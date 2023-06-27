ميريام فارس تتصدّر قوائم “بيلبورد عربية” بنسختها الأولى

تعددت النجاحات التي حققتها ميريام فارس خلال العام المنصرم، ومع الإعلان عن انطلاق منصة “بيلبورد عربية” من المتوقع أن تتصدّر “ملكة المسرح” قوائم أفضل الأغنيات والأعمال الفنية.



فالنجمة اللبنانية التي لاقت دائمًا أغنياتها أصداءًا واسعة حول العالم، اتّسع أفق انتشار أعمالها، وباتت الأكثر رواجًا بين أغنيات أشهر الفنانين العالميين بحسب أهم الإحصاءات الدّولية.

وآخر هذه الإحصاءات، هي عبر منصة “بيلبورد العالمية” التي لطالما كانت المقياس الرسمي والأهم لنجاح الأغنيات حول العالم، وتنطلق اليوم بنسختها الأولى في الوطن العربي.

محطات عديدة كرّست ميريام فارس هذا العام نجمة عالمية من الطراز الرفيع، فمن تحدّي أغنية “قومي” الذي تخطى عدد سكان الأرض وشارك فيه أكثر من 9.5 بليون شخص على “تيك توك” حول العالم، إلى أغنية “هذا الحلو” التي تحوّلت إلى نشيد في الحفلات والسهرات، وأسهمت في نشر الموسيقى العربية في كل بلدان الأرض بأكثر من 238 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، وصولًا إلى أغنية الفيفا الرسمية لكأس العالم في قطر Tukoh Taka التي شهدت على تعاون ميريام مع النجمين العالميين مالوما ونيكي ميناج وترافقت مع إحيائها حفل المشجعين العرب للفيفا، نجحت “ملكة المسرح” في خطف الأضواء وتصدّر اسمها عناوين أهم الصحف والمجلات والبرامج العالمية التي احتفت بها كفنانة لبنانية وعربية كسرت حدود اللغة بالموسيقى التي تقدّمها وتحوّلت إلى ظاهرة فريدة واستثنائية.

كل هذه النجاحات منقطعة النظير التي وثّقتها أهم التقارير العالمية، سيكون لها مساحة واسعة عبر منصة “بيلبورد عربية” لتمكن وتلهم مجتمع الموسيقى، وممّا لا شك فيه أن ميريام ستكون نجمة لامعة على المنصة بأغنياتها وأعمالها الفنية الشاملة والمتفرّدة.