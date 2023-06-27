الآيس كريم للحامل في الصيف.. مفيد أم مضر؟

تزيد الرغبة لدى الكثير من الحوامل لتناول الحلويات، وغالباً ما يكون الآيس كريم على رأس القائمة، خاصة في فصل الصيف، فهو يُعد من الأطعمة الآمنة للحامل طالما أنه يتم تناوله باعتدال وبكميات صغيرة، نظراً لأن معظم الآيس كريم مصنوع من الحليب والسكر والبيض ومجموعة متنوعة من النكهات.



وفقاً لموقع draxe تناول القليل من الأيس كريم لن يسبب أي ضرر لك أو للجنين بشرط أن يكون الآيس كريم مصنوعاً من الحليب المبستر. ومع ذلك، فإن الآيس كريم يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والمواد الحافظة، ويمكن أن يضر التناول المفرط بصحة المرأة الحامل.

فيما يلي بعض المخاطر والآثار الجانبية المرتبطة بتناول الآيس كريم أثناء الحمل.

1. الآيس كريم يمكن أن يسبب زيادة الوزن

على الرغم من أن الاستمتاع أحياناً بمذاق حلو أثناء الحمل يعد أمراً صحيًا تماماً، إلا أن الكثير من السعرات الحرارية والسكر والدهون التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات الحمل والولادة غير المتوقعة بسبب زيادة الوزن المفرطة والمضاعفات الصحية الأخرى التي يمكن أن تضر بالحامل ونمو الجنين. لذلك، يجب على الحوامل مراقبة وزنهن وتجنب الإفراط في تناول الآيس كريم.

2. التقلبات المزاجية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر، مثل الآيس كريم، ضارة بالدماغ. وفقاً للعديد من الدراسات البحثية، يرتبط النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر بضعف وظائف المخ وكذلك ظهور أو تفاقم اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب.

من المرجح بالفعل أن تحدث تقلبات المزاج أثناء الحمل، ولكن تناول كمية مفرطة من الآيس كريم يمكن أن يزيد من المخاطر بشكل أكبر.

3. اضطرابات النوم

الحرمان من النوم اخلال فترة الحمل مشكلة شائعة تواجهها الكثير من الحوامل. تعد أحد المخاطر المحتملة لتناول الآيس كريم الذي لا يدركه كثير من الناس هو أنه قد يسبب اضطرابات في النوم. إذا تم تناول الآيس كريم كحلوى قبل النوم مباشرة. وذلك لأن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر يمكن أن يسبب انقطاعاً في إيقاع الساعة البيولوجية، مما يؤثر على نوعية النوم.

على الجانب الآخر تناول آيس كريم الشوكولاتة خلال فترة الحمل قد يزيد من احتمالية تعرض الحوامل للأرق واضطرابات النوم لأولئك الذين لديهم حساسية من الكافيين، وذلك لأن الشوكولاتة من الأطعمة الغنية بالكافيين والثيوبرومين، وهما من مضادات الأكسدة الطبيعية ذات الخصائص المنشطة.

4. الإصابة بمرض الليستريات

البكتيريا التي تسبب عدوى يمكنها البقاء على قيد الحياة في البيئات شديدة البرودة، فلذا فإن الآيس كريم يشكل خطراً للإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك الليستيريا. مما يمكن أن يعرض الحامل لخطر الإصابة بالعدوى إذا كان الحليب المستخدم في صنع الآيس كريم غير مبستر ويمكن أن يسبب ضعف نمو المشيمة والسائل الأمنيوسي، وإصابة الجنين ببعض العيوب الخلقية. يمكن أن تؤدي هذه العدوى أيضاً إلى الولادة المبكرة وموت الجنين وزيادة فرص تعرض الحامل للأصابة بالإجهاض.

نصائح قبل تناول الآيس كريم خلال فترة الحمل

إذا كانت الحامل تتناول بعض المشروبات المحتوية على الكافيين، فعليها تجنب تناول الآيس كريم فهو يحتوي على الكافيين، مثل مثل بعض أنواع الآيس كريم بنكهة القهوة.

من الأفضل الامتناع عن تناول الآيس كريم إذا كنت حاملاً وتعانين من ارتفاع ضغط الدم أو سكري الحمل.

يجب على النساء الحوامل اختيار الآيس كريم قليل أو الخالي من الدسم لتجنب الدهون المشبعة التي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار.

يجب تجنب الآيس كريم الذي يحتوي على الزيوت النباتية أو ألوان صناعية أو مكونات غير مبسترة.

قبل أن تناول الحامل الآيس كريم، يجب التحقق من مكوناته إذا كنت تعانين من حساسية تجاه المكسرات أو الأطعمة الأخرى.

خلال فترة الحمل يفضل تناول الآيس كريم المصنوع بالمنزل بمكونات طبيعية.

يجب أن تضع الحامل في اعتبارها أن الإفراط في تناول الآيس كريم يمكن أن يؤدي إلى أعراض البرد والسعال.

يجب على النساء الحوامل تجنب الآيس كريم إذا كن مصابات بنوبة برد أو أنفلونزا.