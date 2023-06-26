خطوات بسيطة تمنح بشرتك نضارة طبيعية في فصل الصيف

نحتاج في الصيف إلى اتباع بعض الطرق للحفاظ على نضارة البشرة. دعينا نتعرف على بعض تقنيات العناية بالبشرة التي يمكنك اتباعها للمحافظة على بشرة صحية نضرة.

تنظيف البشرة

هناك حرارة شديدة وضوء الشمس في الخارج خلال فصل الصيف. لهذا السبب تحتاجين إلى التركيز بشكل أكبر على التطهير. حتى إذا كنت تستخدمين غسول وجه منتظم في أوقات أخرى، فقد تحتاجين إلى تغيير في غسول الوجه خلال أيام الصيف حسب نوع بشرتك. يزداد نوع معين من مشاكل الجلد خلال فصل الصيف، مثل إغلاق المسام بسبب زيادة إفرازات الزيوت. وهذا بدوره يزيد من مشاكل تنفس الجلد، لا يحصل الجلد على كمية كافية من الأكسجين. وهذا النقص في الأكسجين يجعل البشرة تفقد نضارتها، لذلك استخدمي غسول الوجه بحيث يمنع أو يخفف من هذه المشاكل.

حافظي على مضادات الأكسدة في العناية بالبشرة

سيفشل الكثير منا في فهم أهمية مضادات الأكسدة عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة والحفاظ على نضارتها. لا يمكنك وضع مضادات الأكسدة مباشرة على بشرتك. لكن يمكنك استخدام المرطبات والأمصال وواقيات الشمس التي تحتوي على مضادات الأكسدة خلال أيام الصيف. يحتوي فيتامين سي على الكثير من مضادات الأكسدة فيه. هذا يحمي البشرة من الأضرار الخارجية ويعزز الكولاجين. هذا يساعد البشرة على الاحتفاظ بنضارتها الطبيعية.

استخدمي التونر البارد

يعمل التونر البارد على تصفية البشرة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على بشرتك منتعشة خلال فصل الصيف. يمنح البشرة شعوراً منعشاً رائعاً. كما أنه يساعد في منع التهاب الجلد وحروق الشمس. التونر أمر لا بد منه خلال أيام الصيف. يقلل الأوساخ ويجعل البشرة خالية من الزيوت. هذا يمنحك الكثير من النضارة في وقت قصير جداُ. منطقة T هي واحدة من أكثر مناطق الوجه عرضة للزيت. لذا احرصي على العناية بهذه المنطقة عند وضع التونر.

ترطيب الجسم والاستحمام البارد

الماء هو العنصر الذي يمنح أكبر قدر من النضارة لبشرتنا. لذا، تأكدي من الحفاظ على رطوبة جسمك. عليك أن الإكثار من الماء والفواكه كل يوم. إلى جانب ذلك، يمنحك الجلد النظيف والرائحة الطيبة أيضاً شعوراً بالانتعاش. يمكنك دائماً الاستحمام بماء بارد بمجرد خروجك وعودتك إلى المنزل. يمكنك إضافة بتلات الورد وبعض قطع الليمون مع الماء البارد أيضاً. سيساعد ذلك على منع رائحة العرق ويمنح بشرتك توهجاً لطيفاً بالإضافة إلى الحفاظ على نضارتها سليمة.

ليس من الصعب الحفاظ على نضارة حتى خلال فصل الصيف. سواء كنت في المنزل أو في الخارج، فإن هذه النصائح البسيطة ستنقذ بشرتك. وتمنحك النضارة الطبيعية .