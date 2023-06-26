كيفية استخدام زيت بذور العنب لنمو الشعر ومنع تساقطه؟

إذا كنت مثلنا، وتحبين استخدام المنتجات الطبيعية على شعرك وبشرتك، فلا شك أنك سمعت عن زيت بذور العنب وفوائده المذهلة. في هذا المقال سنتحدث عن كيفية استخدام زيت بذور العنب لنمو الشعر وقشرة الرأس ومشاكل الشعر الأخرى.

يحتوي زيت بذور العنب على عدد كبير من الفيتامينات المفيدة للشعر، ولكن أولاً سنلقي نظرة سريعة على سبب كونه مفيداً جداً وما يمكنك الحصول عليه منه.

لماذا يعتبر زيت بذور العنب مفيداً جداً لشعرك

كما يمكنك أن تخمني على الأرجح فإن زيت بذور العنب مصنوع من بذور العنب ومعبأ بالكامل من مركبات OPCs مجمعات بروانثوسيانيدين قليلة القسيمات). باختصار، OPCs هي مواد بوليفينولية مشتقة بشكل طبيعي ومليئة بمضادات الأكسدة. يمكن أيضاً العثور على OPCs في التفاح والشوكولاتة! السبب الرئيسي وراء احتواء زيت بذور العنب على العديد من الزوائد للشعر والجلد، هو احتوائه على 95٪ من مركبا OPCs ، وهي أكبر نسبة من بين أي مضادات أكسدة! عندما تحتوي مادة ما على OPCs ، مثل زيت بذور العنب (خاصة بكمية عالية)، يمكن أن تقلل من إنتاج DHT ديهدروتستوستيرون.

ديهدروتستوستيرون ، أو اختصاراً DHT ، هو هرمون مرتبط بتساقط الشعر، وتحديداً الثعلبة الأدروجينية ، والمعروفة أيضاً باسم تساقط الشعر النمطي. ولكن، حتى إذا كنت لا تعانين من تساقط الشعر، يمكن أن يساعد زيت بذور العنب بشكل كبير في نمو الشعر الرقيق والضعيف وتقوية بصيلات الشعر. باختصار، يعزز نمو الشعر الصحي السريع، ويمكن أن يساعد أيضاً في الحد من تساقط الشعر.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت بذور العنب على حمض اللينوليك، وهو الزيت المستخرج من بذور العنب. إنه حمض دهني يوجد أيضاً في الأطعمة الأخرى ويساعد في وظائف الأعضاء. لسوء الحظ، لا ينتج الجسم حمض اللينوليك بشكل طبيعي، وهذا هو سبب أهمية الأطعمة الغنية بحمض اللينوليك. عندما لا تحصلين على ما يكفي من هذا الأحماض الدهنية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى جفاف فروة الرأس وقشرة الرأس وتساقط الشعر ونحافته.

فوائد زيت بذور العنب للشعر

يعتبر زيت بذور العنب من أفضل الزيوت التي يمكنك استخدامها لشعرك لأنه يساعد على حبس الرطوبة وبالتالي يمنع التقصف. إنه في الأساس مادة مانعة للتسرب طبيعية وتمنع الشعر من الجفاف. مع تقدمنا في السن، يفقد شعرنا لمعانه وبريقه، لأن فروة الرأس تنتج كمية أقل من الدهون (الزيت). يغذي زيت بذور العنب بصيلات الشعر بالزيوت، مما يحافظ على الشعر رطباً وقوياً ولامعاً وصحياً بشكل عام.

إذا كان شعرك يفتقر إلى هذا الدهن، يمكن أن يؤدي إلى قشرة الرأس، والتقصف، والجفاف، وتساقط الشعر وترققه بمرور الوقت. يمكن للأحماض الدهنية الموجودة في حمض اللينوليك أن تقلل من التهاب الجلد وفروة الرأس. يمكن أن تؤدي هذه الأنواع من الالتهابات إلى قشرة الرأس وتساقط الشعر ومشاكل الشعر الأخرى. مع الاستخدام المنتظم، يمكن لزيت بذور العنب استعادة مظهر وحيوية الشعر بسهولة وسرعة، كما يضيف لمعاناً وقوة.

يحتوي زيت بذور العنب أيضاً على فيتامين E ، الذي يمكنه محاربة أضرار الجذور الحرة. هذا لأنه مليء بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تعكس سنوات من التلف. نظراً لأن أجسامنا ببساطة لا تنتج ما يكفي من فيتامين (هـ)، فمن المهم الحصول عليه من مكان آخر، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالجلد والشعر. تعتبر مكملات فيتامين هـ ، أو زيت بذور العنب في هذه الحالة، طريقة رائعة لتكملة احتياطيات الجسم من فيتامين هـ.

إذا كنت تفكرين في استخدام زيت بذور العنب للشعر فقط ، فشكراً مرة أخرى! يظهر أيضًا أنه يقوم ببعض الأشياء الرائعة للبشرة. نظراً لاحتوائه على فيتامين E والكثير من مضادات الأكسدة، فقد أظهر أنه يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة والبقع العمرية وندبات حب الشباب. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيت بذور العنب مفيد أيضاً لمن يعانين من حب الشباب.

زيت بذور العنب للقشرة

لأن زيت بذور العنب يحتوي على مضادات الأكسدة، فهو زيت ممتاز للاستخدام لمن يعانين من قشرة الرأس. معبأ بالكامل بالمركبات المرطبة، زيت بذور العنب يتغلغل بعمق في جذع الشعر لترطيب الشعر الجاف وفروة الرأس، كما يحفز إنتاج الدهون. تنتج قشرة الرأس عندما تكون فروة الرأس جافة ومثيرة للحكة، لكن زيت بذور العنب يمكن أن يقلل الجفاف ويشفي فروة الرأس الجافة والحكة بطريقة فعالة وطبيعية. يساعد زيت بذور العنب أيضاً على تقشير فروة الرأس والتخلص من خلايا الجلد الميتة التي قد تكون متراكمة.

كيفية استخدام زيت بذور العنب للشعر؟

ببساطة قومي بتسخين ملعقتين كبيرتين في طبق آمن للميكروويف. قومي بالتسخين لمدة 10-15 ثانية فقط – فأنت لا تريدين أن يحرق الزيت فروة رأسك، فأنت ببساطة تريدين أن يكون الزيت دافئاً حتى يتمكن من اختراق بصيلات الشعر بشكل أفضل. دلكي فروة الرأس بزيت بذور العنب الدافئ بحركات دائرية بطيئة. افعلي ذلك لبضع دقائق لتحسين الدورة الدموية. ثم وزعي الزيت على باقي الشعر. للحصول على أفضل النتائج، لفي الشعر بمنشفة دافئة واتركيها لمدة 30 دقيقة على الأقل. يمكنك ترك زيت بذور العنب طوال الليل ثم غسله بشامبو خالٍ من الكبريتات في اليوم التالي. تابعي مع بلسمك المفضل. استخدميه 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.