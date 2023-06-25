مشروب لا تعرف النساء تأثيره على حجم الثديين!

هل تشربين القهوة بكثرة؟ ربما قد تغيرين رأيك بعد هذه الدراسة. فقد توصل باحثون من السويد إلى أن شرب القهوة له تأثير على حجم الثديين لدى الإناث وكذلك له علاقة بخطر الإصابة بمرض سرطان الثدي.. فكيف ذلك؟

أحد الجينات هو المسؤول عن تأثير القهوة على حجم الثدي!

يعتمد حجم الثدي على مجموعة من العوامل وتلعب الجينات والهرمونات دوراً مهماً، بالإضافة إلى العمر والوزن. لكن هل يمكن للنظام الغذائي أن يؤثر على حجم أيضاً؟ علماء سويديون توصلوا إلى نتيجة مذهلة من خلال دراسة حديثة. نقلاً عن صحيفة thelocal.se، أوضحت الباحثة في علم الأورام التجريبي بجامعة لوند في السويد، هيلينا جيرنستروم أن: “شرب القهوة يمكن أن يكون له تأثير كبير على حجم الثدي”.

تمكنت الباحثة وفريقها من خلال هذه الدراسة من إظهار أن النساء اللاواتي يشربن القهوة كان لديهن أثداء أصغر من النساء المشاركات في الدراسة واللاواتي يتجنبن شرب القهوة أو لا يشربنها كلياً.

تطوعت ما مجموعه 269 امرأة سويدية ينحدرن من أسر معرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي للمشاركة في الدراسة التي أجريت ما بين عامي 1996 و 2006. ونُشرت نتائجها في المجلة البريطانية للسرطان عام 2008.

جين مسؤول عن حجم الصدر!

تميل النساء اللاواتي يشربن ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة بشكل يومي إلى أن يكون حجم أثدائهن أصغر مقارنة بالنساء اللائي يشربن القهوة من حين لآخر أو لا يشربنها على الإطلاق. كما تبين أن النساء الحاملات للجين CYP1A2، حجم أثدائهن أصغر. في المقابل لم تظهر العوامل الأخرى مثل العمر والوزن وعادات التدخين أي تأثير على حجم الثدي.

وجد الباحثون أن النساء الحاملات للجين CYP1A2، لم يكن حجم أثدائهن أصغر فحسب، بل انخفض أيضاً خطر الإصابة بسرطان الثدي لديهم. “النساء الحاملات لأحد الأنوع من هذه الجينات، واللائي شربن ثلاثة أكواب من القهوة على الأقل يومياً، كن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي من النساء الغير حاملات للجين و اللائي شربن نفس القدر من القهوة. كما أن الثلثين فقط من النساء هن من كن عرضة للإصابة بالسرطان عن باقي النساء الأخريات”، وفق جيرنستروم نقلاً عن موقع علم الأورام Science20.com .