قتلت زوجها بمعاونة شقيقه.. اعدام امرأة في مصر

ذكرت وسائل اعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، ان محكمة الجنايات اصدرت قرارا بإعدام المتهمة بقتل زوجها بمعاونة شقيقه، وذلك عقب ورود رأي المفتي.

وقالت الوسائل الإعلامية انه “كانت هيئة المحكمة قد أصدرت قرارا في جلستها السابقة بتاريخ 20 ايار 2023، بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك للأخذ بالرأي الشرعي في إعدام سيدة وشقيق زوجها، على خلفية اتهامها بقتل زوج الأولى بسبب وجود علاقة غير شرعية بينهما”.

وترجع تفاصيل هذه الواقعة إلى يوم 17 من شهر تشرين الثاني الماضي 2022، عندما أقدمت ربة منزل تبلغ من العمر 25 عاما، على إنهاء حياة زوجها في قرية سكرانة التابعة إلى مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، وذلك بمعاونة شقيقه”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة كفر الشيخ، من العثور على جثمان شخص مقتولًا داخل الأرض الزراعية المملوكة له، حيث تبين عقب فحص الجثمان وجود العديد من الإصابات في الجسد، وهي التي أدت إلى مصرع المجني عليه.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها وتحرياتها للكشف عن ملابسات هذه الجريمة، حيث تبين أن زوجة المجني عليه دبرت وخططت بتفكير شيطاني منها مع شقيق زوجها من أجل إنهاء حياة الضحية، فقررت أن تستدرجه إلى أرضه الزراعية لتنفيذ مخططهما الشيطاني نتيجة وجود علاقة غير شرعية بينهما.

واستدرجت ربة المنزل زوجها إلى أرضه الزراعية في محافظة كفر الشيخ، بعلم من شقيقه المتهم، وفور أن حضر المجني عليه أقدم شقيقه على التعدي عليه مستخدمًا قالب طوب وكوريك، وأحدث به العديد من الإصابات في جسده، وهو ما أدى إلى وفاته على الفور.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، في إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهما إلى محكمة الجنايات، التي قضت بإعدامهما لقتلهما المجني عليه.