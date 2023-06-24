يونيو 24, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

مأساة شابة كويتية طردتها عائلتها: اغتصبت مرتين إحداها على يد عراقي! (فيديو)

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فى :شؤون المرأة
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مأساة شابة كويتية طردتها عائلتها: اغتصبت مرتين إحداها على يد عراقي! (فيديو)

عرضت قناة كويتية حلقة صادمة، كشفت عن مأساة تعرضت لها شابة كويتية، إذ أظهرت الفتاة وهي تتحدث عن تجربتها الصعبة بعد سجن والدها وطردها من البيت وتعرضها للاعتداء الجنسي، أكثر من مرة.


وكشفت الفتاة أن والدها أُدين بتهمة المخدرات وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ولجأت إلى مصحة نفسية بسبب تعرضها لصدمة نفسية بسبب سجن والدها.

 

عرض بزواج مخفر ثم اغتصاب

وروت الشابة، أنها بعد خروجها من المصحة، تم طردها من البيت من قبل عائلتها وتركوها تعيش في الشارع، وكشفت أنها تعرفت على شخص عبر سناب شات وأخذها إلى شقة، وطلب منها الزواج في مخفر الشرطة، لكنها رفضت وانتهى بها المطاف بالاعتداء الجنسي.

 

وأوضحت الشابة الكويتية أنه عقب اغتصابها، عرض عليها الزواج لمدة 5 أشهر من أجل أن يستر عليها ثم يقوم بطلاقها.

 

حكم بالسجن 15 عاماً

ولفتت إلى أنها رفضت وقامت برفع قضية عليه، وصدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً.

https://twitter.com/atvkw/status/1671968990128644113?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1671968990128644113%7Ctwgr%5Edfa20a67704db1dcc5df7cf3cf38a06c9ef1278d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alsumaria.tv%2Fnews%2Fmiscellaneous%2F459799%2FD985D8A3D8B3D8A7D8A9-D8B4D8A7D8A8D8A9-D983D988D98AD8AAD98AD8A9-D8B7D8B1D8AFD8AAD987D8A7-D8B9D8A7D8A6D984D8AAD987D8A7-D8A7D8BAD8AAD8B5D8A8D8AA-D985D8B1D8AAD98AD986-D8A5D8ADD8AFD8A7

 

التعرف على شخص عراقي

وروت الشابة أنها عقب ذلك تعرفت على شخص عراقي ووعدها بأن يعوّضها عمّا تعرضت له، لكنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبله أيضاً.

ولفتت إلى أنه قام باغتصابها في نفس المكان الذي يقيم فيه أهله، لافتة إلى أنهم كانوا يسمعون صراخها في أثناء اعتدائه عليها واغتصابها.

وأوضحت أنها ما تزال تتعرض لتهديدات منه حتى لا تقوم برفع قضية عليه.

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