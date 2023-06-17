يونيو 17, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بالفيديو.. مشكل نسائي كبير داخل مدرسة في لبنان

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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بالفيديو.. مشكل نسائي كبير داخل مدرسة في لبنان

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لإشكال بين عدد من النساء في إحدى المدارس في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

ويظهر في الفيديو المتداول الإشكال الذي لم تعرف أسبابه بين مجموعة من السيدات اللواتي كن يحملن أطفالا، واللافت أن أيا منهن لم تهتم لوجود أطفالهن بين أيديهن، واستمرين في التضارب.

كما تعرض طفل يبدو أنه حاول الدفاع عنه أمه للضرب من قبل إحدى السيدات.

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