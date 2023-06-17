بالفيديو.. مشكل نسائي كبير داخل مدرسة في لبنان

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لإشكال بين عدد من النساء في إحدى المدارس في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

ويظهر في الفيديو المتداول الإشكال الذي لم تعرف أسبابه بين مجموعة من السيدات اللواتي كن يحملن أطفالا، واللافت أن أيا منهن لم تهتم لوجود أطفالهن بين أيديهن، واستمرين في التضارب.

خبروني انو هيدا مشكل بمدرسة بمنطقة البداوي طرابلس ، لفتلي نظري المرا اللي لابسي زهر اكيد طابور خامس عم تضرب الكل . ما خصنا #نسوان_ببعض#طرابلس #لبنان pic.twitter.com/NgBTMsFWBW — Serpico961 (@Serpico_lebanon) June 15, 2023

كما تعرض طفل يبدو أنه حاول الدفاع عنه أمه للضرب من قبل إحدى السيدات.

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