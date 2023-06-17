لأول مرة في ألمانيا.. فوز شابة “ممتلئة” بلقب “أفضل عارضة أزياء”

فازت متسابقة “ممتلئة” بلقب “أفضل عارضة أزياء مستقبلية في ألمانيا” للمرة الأولى. وقالت فيفين بعد فوزها إنها سعيدة أنه يمكنها أن تكون مصدر إلهام للآخرين ليشعروا بالراحة في أجسادهم ويشعروا بالراحة لارتداء أي زي.

وفازت الشابة فيفين بلوتسكي، التي تبلغ من العمر 23 عاما كـ “أفضل عارضة أزياء مستقبلية في ألمانيا” لعام 2023، وذلك للمرة الأولى في الموسم الـ 18 من البرنامج الذي يبث على التلفزيون الألماني.

وخلال الحفل الختامي الذي بُث على الهواء مساء أمس الخميس (15 يونيو/ حزيران 2023)، على قناة بروز يبن (برو 7)، توجت مذيعة البرنامج العارضة الشهيرة هايدي كلوم ، فيفين المنحدرة من مدينة كوبلنتس بغرب ألمانيا.

وقالت الشابة “الممتلئة” فيفين، وهي نصف برازيلية، بعد إعلانها فائزة، إنها سعيدة أنه يمكنها أن تكون مصدر إلهام للآخرين ليشعروا بالراحة في أجسادهم ويشعروا بالراحة لارتداء أي زي.

ومن المقرر أن تظهر فيفين قي حملة دعائية لمستحضرات تجميل، كما ستظهر على عدد تموز/ يوليو القادم على غلاف النسخة الألمانية لمجلة هاربر بازار.

وقالت مدير تحرير المجلة كرستين شنايدر: “اعتقد أنه أمر رائع أن تكون فيفين أول عارضة أزياء ممتلئة تصبح أفضل عارضة أزياء مستقبلية في ألمانيا”.

ونالت كلوم التي تبلغ من العمر 50 عاما، إشادات لجهودها لإضفاء التنويع على البرنامج المستمر منذ فترة طويلة والذي ركز على أفكار تقليدية للغاية من جمال المرأة.

وشاهد البث الحي للحفلة حوالي 1.66 مليون مشاهد. وهذا أقل بقليل عن العام السابق، حيث ساهده أكثر من 1.7 مليون مشاهد.