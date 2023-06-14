الرضاعة الطبيعية هي الأفضل!

دراسة تؤكد تفوق اطفال الرضاعة الطبيعية بنسب عالية

وجدت دراسة أن الأطفال الذين رضعوا حليب امهاتهم لمدة عام على الأقل يحصلون على درجات عالية وممتازة – ما يعادل الدرجة A أو A* – في امتحانات الثانوية العامة في اللغة الإنجليزية GCSE وذلك بنسبة 38 في المائة وتصل هذه النسبة الى 39 في المائة في امتحانات الرياضيات.

فقد أظهرت الدراسة التي شملت ما يقرب 5000 طفل في إنجلترا أن الأطفال الذين تم ترضيعهم لمدة أربعة أشهر على الأقل لديهم حظوظ تصل الى 12 % اكثر من الاطفال غير المرضعين باجتياز ما لا يقل عن خمسة امتحانات GCSE، بما في ذلك اللغة امتحانات اللغة الإنجليزية والرياضيات، بدرجة جيد أو حسن مايعادل تقريبًا B منخفضة أو C عالية.

واجهت بعض الدراسات السابقة التي تشير إلى أن الأطفال الذين يتم ترضيعهم لفترة أطول أكثر ذكاءً من غيرهم انتقادات حادة. يعود ذلك إلى ان تلك الدراسات لم تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الأطفال الذين يتم ترضيعهم لفترة أطول عادة ما تكون أمهاتهم أكثر تعليمًا وثقافة ورفاهية، مما يؤدي حكما إلى أداء أفضل لأطفالهم في المدرسة بسبب هذه المزايا.

الا ان هذه الدراسة الجديدة وجودت رابطا بين نتائج الامتحانات والرضاعة الطبيعية حتى عند مراعاة الوضع الاجتماعي الاقتصادي للوالدين بناءً على وظائفهم ومستوى تعليمهم. كما أخذت الدراسة في الاعتبار ذكاء الأمهات، حيث تم اختبارهن من خلال إعطاء اختبار مفردات يتضمن 20 كلمة.

ومع ذلك، يلاحظ الباحثون أن الفرق في نتائج الامتحانات المرتبطة بما إذا كان المراهقون تم ترضيعهم يعتبر “متواضعًا”، حيث لم يطلعوا على عوامل أخرى قد تكون مؤثرة بما في ذلك ثروة أسر الأطفال والتي يمكن أن يكون لها تأثير إضافي على تحصيلهم الدراسي.

الدكتورة رينيه بيرييرا-إيلياس، مؤلفة رئيسية مشاركة في الدراسة من جامعة أكسفورد، قالت: “يبدو أن الحصول على نتائج أفضل في الامتحانات هو أحد الفوائد المعروفة للرضاعة الطبيعية، وبالتالي يجب تشجيع الرضاعة الطبيعية، ولكن فقط عندما يكون ذلك ممكنًا للنساء. أما اللواتي لا يستطعن تأمين الرضاعة الطبيعية، فيجب ألا يشعرن بالذنب والقلق بشأن تحصيل أطفالهم الأكاديمي، حيث أن الاختلافات التي لاحظناها في نتائج الامتحانات المرتبطة بالرضاعة الطبيعية لم تكن كبيرة”.