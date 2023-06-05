عجوز أمريكية تبلغ 102 عاما تكشف سر عمرها الطويل.. ليس نظام غذائى

تحدثت عجوز أمريكية آنى ماى بيلين، والبالغة من العمر 102 عاما، عن سر تمتعها بالعمر بالطويل، والبعض توقع أن تتحدث العجوز الأمريكية، عن نظام غذائى، إلا أنها فاجئت الجميع.

وقالت آنى فى حديثها، إن الفضل لعمرها الطويل، يرجع إلى عادة بسيطة للغاية وهي عدم تدخلها في شؤون الآخرين واهتمامها بأمورها هي فقط، وفقا لموقع العين الإماراتى.

آنى ماى بيلين آنى ماى بيلين

واحتفلت آنى من ولاية ساوث كارولينا الأمريكية في يونيو الماضي بعيد ميلادها الـ102، وكشفت عن سرها للتمتع بحياة طويلة، وقالت “أعتني بأموري الخاصة وأترك أعمال الآخرين وشأنهم، ما لم أضطر إلى الدخول فيها، لأنني أحب التحدث وأحب الناس”، عبارة لخصت بها بيلين مفتاح حياتها الطويلة.

وأضافت، أن والدتها هي من علمتها الابتعاد عن القيل والقال، كما أوضحت: “لماذا أجلس في منزلك طوال اليوم وأتحدث بينما يمكنني الجلوس في منزلي وقراءة كتابي المقدس، لأن هذا ما أفعله”.

عجوز أمريكية عجوز أمريكية

كما قالت أيضاً إن إيمانها هو سبب آخر لشعورها بأنها عاشت هذه الفترة الطويلة، وكشفت أن تعيش حياتها وتواظب على الذهاب للكنيسة، إلا أنها تفتقد الذهاب للعمل.