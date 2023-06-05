ما حقيقة علاقة شاكيرا بلويس هاميلتون؟

بعد ظهورها امس الأحد بحالة معنوية جيدة أثناء مشاهدتها لسباق F1، ومساندتها لـ لويس هاميلتون في Grand Prix إسبانيا على حلبة برشلونة/كاتالونيا، عادت الشائعات لتحوم حول علاقة رومانسية بين شاكيرا ولويس هاميلتون، ويتصدر اسم الثنائي الترند وصفحات السوشيال ميديا.

وظهرت المغنية الكولومبية وهي تقف في المدرجات مبتسمةً وبمعنويات عالية، مرتديةً بلوزة متعددة الألوان بنمط بيزلي.

وبدت شاكيرا متحمسة ومندمجة وهي تراقب السيارات مع أصدقائها، وهو ما بدا واضحاً من ردات فعلها أثناء السباق.

شاكيرا شاركت متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها من المدرجات، وتركت تعليقاً على صورتها عبر حسابها الخاص على تويتر كتبت فيه ما معناه : “أنا سعيدة لعودتي إلى برشلونة”.

وبدت شاكيرا بعد انفصالها عن زوجها السابق جيرارد بيكيه في يونيو الماضي، مرتاحة في ثياب نسّقتها باللون الأرجواني بينما كانت تتابع لويس بحذر شديد.

كما شهدت shakira فوز ماكس فرستابين بالمركز الأول، حيث سيطر على مجريات السباق، فيما حلّ الثنائي لويس هاميلتون وجورج راسل في المركزين الثاني والثالث، كما حصل لويس هاميلتون على لقب سائق اليوم لأول مرة له هذا العام.

وأظهرت لقطات من المدرجات والحلبة كل من شاكيرا ولويس وهما يتحدثان مع بعضهما البعض عبر الرسائل القصيرة من خلال الموبايل، وهو ما أكد لكثيرين من متابعي الثنائي أنهما على علاقة لم تُحدد نوعيتها حتى الساعة.

يأتي ذلك بعد أن انضم إلى شاكيرا في وقت سابق من الشهر الماضي سائق الفورمولا 1 لويس مع بعض الأصدقاء، أثناء صعودهم اليخت خارج قصرها الذي تبلغ تكلفته 20 مليون دولار على الواجهة البحرية في ميامي بفلوريدا الشهر الماضي.

وقبل ساعات فقط، لفتت شاكيرا الأنظار بينما كانت تشق طريقها إلى مطعم “Cipriani” في ميامي، حيث كان لويس يتناول العشاء مع المبارزة الأمريكية مايلز تشاملي واتسون ومجموعة كبيرة من الأصدقاء.