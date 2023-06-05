العناية بالبشرة في الصيف… خطوات ومستحضرات ضرورية

لا شك أن العناية بالبشرة هي الأمر الوحيد الذي يجعلها أقوى أمام العوامل البيئية القاسية والضارة بالجلد، وخصوصاً خلال فصل الصيف، حيث أشعة الشمس الضارة التي تتعرض لها البشرة بشكل أكبر مقارنة بباقي أيام السنة.

لذلك، يجب توفير العناية والاهتمام اللازميْن بالبشرة في الصيف؛ للحفاظ عليها أكثر نضارة وشباباً ونقاء وحيوية. وفيما يلي، نرصد لكِ كيفية العناية بالبشرة في الصيف؛ من خلال القيام بخطوات يومية مهمة واستخدام مستحضرات ضرورية.

تنظيف البشرة مرتين يومياً

بغض النظر عن نوع بشرتك، فإن تنظيف البشرة يومياً، في الصباح والمساء، باستخدام غسول لطيف لبشرة وجهك، هو من أهم خطوات العناية بالبشرة على مدار العام، وخصوصاً خلال أجواء الصيف الحارة. واحرصي على اختيار غسول للوجه مناسب لنوع واحتياجات بشرتك.

ترطيب البشرة جيداً

الخطوة الثانية المهمة جداً للعناية بالبشرة في الصيف، هي ترطيب البشرة بشكل كافٍ؛ للحفاظ عليها ندية وصحية من الداخل والخارج. لذلك، احرصي على استخدام كريم مرطب فعال للبشرة في الصباح والمساء، بعد تنظيف البشرة. كذلك، احرصي على شرب الكثير من الماء؛ أي ما لا يقل عن سبعة إلى ثمانية أكواب من الماء يومياً، فذلك يعوض الجسم ما يفقده من ماء خلال الصيف نتيجة التعرق، ما يحافظ بدوره على بشرة رطبة ونضرة طوال ساعات النهار.

الواقي الشمسي

الخطوة الثالثة والأكثر أهمية للعناية بالبشرة في الصيف؛ هي حمايتها من أشعة الشمس الضارة، التي تعد المسبب الأول للظهور المبكر لعلامات التقدم في السن والبقع الداكنة، وذلك من خلال استخدام الواقي الشمسي يومياً، ومرات عدة في اليوم؛ إذا كنتِ معرضة لأشعة الشمس بكثافة. ضعي الواقي الشمسي قبل ربع ساعة من خروجك من المنزل.

سيروم الوجه

كذلك، من المهم مدّ البشرة بالمغذيات والمتطلبات اللازمة في الصيف، فهي تجعلها أكثر صحة وجمالاً، وأكثر قوة أمام الأضرار البيئية والتجاعيد والخطوط الدقيقة. ولا يتحقق هذا الأمر إلا باستخدام سيروم الوجه، الذي يصمَّم لمدّ البشرة بكل احتياجاتها.

لا تنسي محيط العين

يحتوي كريم العين على مكونات مغذية ومرطبة تستهدف البشرة الرقيقة والحساسة المحيطة بالعين، وتوفر لها الحماية اللازمة، وخصوصاً عند التعرض لأشعة الشمس، كما تمنحها دفاعات قوية؛ لمجابهة العوامل القاسية خلال الأجواء الحارة. وبالتالي، احرصي على عدم تخطي استخدام كريم العين في روتين العناية بالبشرة خلال فصل الصيف.

نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن

يلعب النظام الغذائي دوراً كبيراً في العناية بالبشرة في الصيف، بطريقة غير مباشرة؛ من خلال حمايتها من الأضرار البيئية التي تتعرض لها خلال الأجواء الحارة. وبالتالي، اعتمدي نظاماً غذائياً غنياً بالفيتامينات والمعادن، وواظبي على استهلاك الفواكه؛ كالبطيخ والمانجو والتوت والليتشي… فهي تحتوي على فيتامينات ومعادن ومغذيات ومضادات أكسدة أساسية؛ لحماية البشرة، والحفاظ على الرطوبة داخل حاجز الجلد.