بعمر 42 عاماً.. شذى حسون: لست متزوجة وأبحث عن شريك “وفي وشهم”

أكدت الفنانة العراقية شذى حسون، أنها ليست متزوجة وما زالت تبحث عن شريك حياتها، مشيرة إلى أنها تريد رجلاً فيه صفات الشهامة.

وقالت حسون في تصريحات صحفية، أنها تتمنى أن يكون شريك حياتها وَفِياً وشهماً، موضحًة أنها لا تشترط أن يكون عراقياً تبعاً لجنسيتها.

وأبدت رأيها في فكرة عودتها إلى عالم التمثيل، قائلةً: “أفكر بالعودة إلى التمثيل والتعاون مع الممثلين المصريين أصدقائي، ومنهم الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة سهير رمزي، وأي فنان في القاهرة تأتيه فرص أكثر”.

وأوضحت أن ديو غنائياً جديداً يجمعها مع الفنان رامي صبري، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة.

يشار الى أن شذى حسون من مواليد 3 مارس/اذار 1981 ب‍الدار البيضاء، المغرب، هي مغنية عراقية مغربية اشتهرت بفوزها بالموسم الرابع من برنامج المواهب ستار أكاديمي سنة 2007، وتعتبر أول أنثى تفوز بالنسخة العربية من البرنامج.