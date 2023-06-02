بعد سنّ الـ40.. هذا ما عليك القيام به للحفاظ على جمال شعرك

يحتاج الشعر يحتاج إلى عناية خاصة في الكِبر للحفاظ على جماله ورونقه.

ووفقاً لبوابة الجمال “هاوت.دي” الألمانية، فعلى المرأة بدءاً من الـ40 استعمال شامبو يحتوي على الأحماض الأمينية الدهنية والمركبات السطحية للسكر، لإعادة فروة الرأس إلى طبيعتها، وإعادة تكوين الطبقة الهايدرو دهنية فيها.

كما يجب استعمال المستحضرات المحتوية على إستر حمض اللبنيك، لتهدئة المواضع المصابة بتهيج.

وأشارت البوابة إلى أن الشعر في الكبر يحتاج إلى الرطوبة بشكل متزايد، ونصحت باستعمال ماسكات العناية أو منتجات الإسبراي المحتوية على بوليمرات العناية، لتأثيرها المرطب، وقدرتها على تحسين بنية الشعر وإصلاح المواضع التالفة.

أما بشأن التسريحة المناسبة، فأوضحت أن الغرة الملساء والطويلة بعض الشيء تمنح المرأة المتقدمة في العمر مظهراً أكثر شباباً، عن التسريحة ذات التموجات الدائمة.

وبشكل عام، على المتقدمة في العمر اختيار التسريحات، التي تتسم بنعومة ورقة خطوط القص، والتي تغازل شكل الوجه، وأن تحافظ على طول شعرها قدر الإمكان، والابتعاد عن القصير.