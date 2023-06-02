5 صفات تجعل طفلك أكثر لطفاً

تعليم طفلك اللطف ليس سهلاً، إنه طريق طويل من الصبر والتدريب، ولكن هناك 5 صفات إذا قمتِ بتنميتها داخل طفلك، سوف تساعده على أن يكون أكثر لطفاً بسهولة.



تابعي القراءة لتتعرفي على الصفات التي يجب تنميتها في طفلك ليصبح أكثر لطفاً.

1- ضبط النفس

عندما يتعلم طفلك ضبط النفس، فإنه يتمكن من التحكم في كلماته عندما يتعرض لموقف مستفز، وبالتالي فإن ضبط النفس أولى خطوات اللطف.

علمي طفلك ضبط النفس عن طريق استراتيجيات تهدئة نفسه، مثل مغادرة المكان لحين استعادة هدوئه، أو تناول وجبة خفيفة، أو أخذ نفس عميق. بمجرد أن يتعلم الطفل التحكم في عواطفه، سيكون من السهل عليه استخدام كلمات لطيفة للتعبير عن نفسه.

2- الالتزام بالقوانين

عندما يتعلم طفلك احترام القوانين والالتزام بها، فإن هذه طريقة ممتازة لتعليمه الحدود، فيعرف الطفل الفرق بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول، حتى عندما يشعر بالانزعاج، فلن ينتهج أسلوباً غير مقبول، وسيكون أكثر لطفاً.

3- الإيثار

الإيثار ونكران الذات صفة ليست سهلة، خاصة في الأطفال، ولكن عندما يتعلم طفلك الإيثار ونكران الذات عن طريق التضحية برغباته في مقابل الأهداف العامة للمجموعة، فإنه يصبح أكثر لطفاً.

وتعليم الطفل الإيثار ونكران الذات يكون عبر تشجيعه على مساعدة الجيران، أو المدرسين في المدرسة، أو الاشتراك في أنشطة جماعية تدفعه للتضحية برغباته في مقابل مصلحة الفريق.

4- التفكير

التفكير يعني الكثير من الاهتمام بالآخرين، درّبي طفلك على التفكير عبر كتابة رسالة امتنان إلى أجداده، أو السؤال عن صديق، والاهتمام بزيارة المريض، هكذا يتعود طفلك على التفكير في الاخرين، أي الاهتمام بهم، وهذا هو اللطف بعينه.

5- التواضع

يجب أن يشمل تعليم اللطف، التواضع،. والتواضع فضيلة ليس من السهل تعلمها، ولكن يمكنكِ تدريب طفلك عليها عبر ممارسة التواضع أمامه، على أن يتمسك الطفل بالثقة في نفسه مع التواضع، وهو ما يجعله لطيفاً متزناً غير متغطرس أو فظ.