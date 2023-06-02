فوائد عصير المانجو.. مذاق لذيذ وقيمة غذائية عالية

رائحته ذكية وعصيره لذيذ ومنعش، المانجو فاكهة استوائية وتملك فوائد صحية حقيقية. وهي غنية بشكل خاص بمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين سي C. إليك فوائد عصير المانجو.

– عصير المانجو مضاد للإرهاق

غني بالمعادن والفيتامينات، وخصوصاً فيتامين سي C (37 مجم لكل 100 غرام، أي 46% من الحصة اليومية الموصي بها) وفيتامينات المجموعة بي B . “تساعد المانجو على تقليل التعب وتقوية جهاز المناعة، وهو أمر مفيد جداً”، كما تقول أودري أفو، اختصاصية التغذية.

– عصير المانجو يساعد في الوقاية من السرطان

المانجو غني بالبوليفينول والمواد المضادّة للأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. يحتوي على مضادات الأكسدة الأخرى، مثل فيتامين سي C والـ “لوبيول”، والتي تقلل من نمو الخلايا السرطانية، وخاصة سرطان البروستاتا.

– عصير المانجو لحماية القلب والشرايين

تحتوي المانجو الكاملة على ألياف قابلة للهضم، بما في ذلك البكتين. تقول اختصاصية التغذية أودري أفو: “تساعد هذه المواد في خفض مستوى الكوليسترول الضار LDL في الدم، ويجب ألا ننسى وجود البوتاسيوم الذي يساعد في التحكم في معدل ضربات القلب والحفاظ على ضغط الدم الطبيعي”.

– عصير المانجو حليف جيد للهضم

يحتوي عصير المانجو، على إنزيمات هضمية تعزز هضم البروتينات، التي يتم تناولها في نفس الوجبة. ويساهم عصير المانجو ايضاً، في علاج مشكلة الإمساك.

في أي من الحالات لا يجب استهلاك عصير المانجو؟

– إذا كنتِ تتناولين مسيلات الدم: الاستهلاك المتكرر للمانجو، يمكن أن يزيد من خطر النزيف.

– إذا كنتِ تعانين من الحساسية: يمكن أن تترافق الحساسية تجاه حبوب اللقاح المصنوعة من مادة اللاتكس أو البتولا أو حبق الراعي، مع حساسية من المانجو.