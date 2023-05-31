يونيو 01, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

رد قوي وغير متوقع من ياسمين صبري حول تقديم مشاهد جريئة

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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رد قوي وغير متوقع من ياسمين صبري حول تقديم مشاهد جريئة

أكدت النجمة المصرية، ياسمين صبري، رفضها تقديم مشاهد إغراء، داخل مصر أو في هوليوود لو جاءتها فرصة العمل في السينما العالمية.
وجاء تصريح ياسمين صبري، خلال تفاعلها مع متابعيها عبر حسابها في تطبيق “إنستغرام”، حيث سألها أحد المتابعين، هل توافقين على تقديم مشاهد إغراء في هوليوود؟ وأجابت ياسمين بشكل قاطع قائلة: لم أقدمها في مصر.. فهل أقدمها في هوليوود؟

وتطرق الحوار بين ياسمين ومتابعيها إلى عمليات التجميل، حيث سألتها متابعة عن تخليها عن المساحيق التجميلية وأجابت ياسمين بقولها: “لا تليق عليا.. التجميل الطبيعي أصبح شيء نادر”.

كشفت ياسمين صبري، منذ أيام، عن عودتها للسينما في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

وتشارك صبري في فيلم “البعبع” الذي يجمعها لأول مرة مع الفنان أمير كرارة، كما تشارك في نفس الموسم ببطولة فيلم “أبو نسب” الذي يجمعها للمرة الثالثة مع النجم محمد إمام.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري على شاشة التلفزيون مسلسل “فرصة ثانية”، وشاركها البطولة أحمد مجدي، وهبة مجدي، وأيتن عامر، ومن إخراج مرقس عادل.

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