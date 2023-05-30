للبشرة والشعر.. 10 استخدامات مذهلة لجل الصبار

إذا كنت تبحثين عن المكونات الطبيعية للاعتناء بجمال بشرتك وشعرك، فالصبار المعروف أيضا باسم الألوفيرا من أروع الخيارات المتوفرة في الطبيعة.

منذ آلاف السنين والصبار يعرف بقيمته العلاجية واستخداماته المتعددة، إذ أنه غني بالفيتامين E والأحماض الأمينية والعناصر المهدئة والمضادة للالتهابات والبكتيريا.

جمعنا لك 10 فوائد جمالية لهذا النبات المذهل تزيدك جمالا وإشراقا.

1ـ سيروم لإطالة الرموش اخلطي ملعقة صغيرة من جل الصبار مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع. ضعي المزيج على رموشك بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة.

2ـ علاج للعينين إذا كنت تعانين من الانتفاخ أو الاحمرار أو الهالات الداكنة تحت عينيك، ضعي القليل من جل الصبار المبرد على المنطقة قبل وضع المكياج.

3ـ مزيل للمكياج ضعي جل الصبار على قطعة من القطن لإزالة المكياج والأوساخ، فهو ينظف البشرة بشكل فعال ولطيف.

4ـ علاج للشعر وفروة الرأس يحتوي الصبار على مادة البكتين pectin الذي يحارب القشرة ويهدئ فروة الرأس الملتهبة، ضعي الصبار في الخلاط ثم ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف ثم غطيه بغطاء بلاستيكي قبل الخلود إلى النوم. إغسلي شعرك في الصباح.

5ـ علاج ل‍حب الشباب افركي بشرتك بقطعة من الصبار الطازج للتخلص من البكتيريا المسببة لحبوب الشباب.

6ـ علاج للبقع الداكنة الصبار غني جدا بالفيتامين C مما يجعله علاجا مثاليا لتفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة. ضعي جل الصبار على البقع مباشرة كل ليلة قبل النوم.

7ـ لشد البشرة يساعد الفيتامين E على شد البشرة والحفاظ على مرونتها. اخلطي ملعقتين صغيرتين من جل الصبار مع نفس المقدار من اللبن الزبادي وملعقة كبيرة من الخيار المبشور. ضعي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

8ـ مقوي للأظافر امزجي ملعقتين من جل الصبار مع ملعقة من زيت اللوز للحصول على علاج لتغذية أظافرك وتعزيز لمعانها الطبيعي.

9ـ مرطب للشفتين جربي هذا العلاج للتخلص من جفاف الشفتين والتشققات ولترطيبهما من الأعماق. اخلطي ملعقة صغيرة من كل من جل الصبار، زيت جوز الهند وفزلين ثم ضعي المزيج في علبة نظيفة. استخدميه كمرطب للشفاه.

10 ـ للتخلص من رائحة القدمين يعد جل الصبار مزيلا طبيعيا للروائح الكريهة. اخلطيه مع ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي للحصول على علاج للقدمين مضاد للبكتيريا.