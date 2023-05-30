4 أخطاء تجنبيها عند الخلاف مع زوجك

في العلاقات هناك قواعد وضوابط يجب الالتزام بها للحفاظ على سلامة العلاقة واستقرارها، حتى الخلافات لها ضوابط حتى لا تتطور وتؤدي إلى فجوة كبيرة تهدد استمرار العلاقة.

السطور القادمة تلقي الضوء على الأخطاء التي يرتكبها الأزواج في أوقات الخلاف، وتؤدي إلى تضخم المشاكل، وقد تؤذي العلاقة على المدى الطويل. تابعي القراءة وتجنبي الأخطاء التالية عند الخلاف مع زوجك.

1- استخدام الكلمات القاسية

استخدام الكلمات القاسية التي توجه إهانة أو تحقير للآخر، أو تشعره بالتهديد، أو تضغط على جروحه النفسية، قد يكسب طرف في هذه المعركة القصيرة، ولكنها يمكن أن تكون أول مسمار في نعش الزواج، فالكلمات القاسية تسبب شروخاً في العلاقة، يصبح من الصعب إصلاحها، أو لا يمكن إصلاحها تماماً.

لذا عندما تكوني على خلاف مع زوجك، انتقي كلماتك بعناية، واحرصي على أن تتحلي باللطف والتهذيب.

2- استدعاء الماضي

الضغط على الشريك بأخطائه في الماضي، أسلوب غير راقي، ومع الوقت يصبح غير فعّال، ويجعل الطرف الآخر متبلد المشاعر ولا يبالي بما فعل، بل ويدفعه لتكرار أخطائه طالما أن الماضي لم يُغفر.

إذا كان زوجك أخطأ في الماضي، وندم واعتذر وانتهى الأمر، فلا داعي لاستدعاء أخطائه السابقة كلما اختلفتِ معه.

3- استخدام الصوت العالي

الصوت العالي لا يحل الخلافات، بل يزيدها تعقيداً بسبب التوتر وعدم القدرة على التواصل والتفاهم.

لذا عندما تناقشين خلافاً مع زوجك، احرصي على أن تكون نبرة صوتك هادئة، فالصوت الهادئ يصل سريعاً إلى القلب والعقل.

4- إثارة مشاعر الذنب

يلجأ البعض إلى خدعة لكسب المعارك الزوجية، وهي التظاهر بدور الضحية، ودفع الطرف الآخر للشعور بالذنب، وهذه الخدعة قد تنجح مرة أو اثنتين، ولكن مع الوقت تفقد تأثيرها، بل وينقلب تأثيرها إلى العكس بسبب شعور الشريك بالاستغلال والتلاعب والابتزاز العاطفي.

تحلي بالنضج والشجاعة وتحملي نصيبك من مسؤولية الخلافات مع زوجك دون التظاهر بدور الضحية ومحاولة الانتصار عبر دفعه للشعور بالذنب.