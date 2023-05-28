لهذا السبب.. عليك تقديم الحلوى لطفلك مع كل وجبة

كشفت أخصائية تغذية لماذا يجب على الآباء إعطاء أطفالهم الحلوى مع كل وجبة، وقالت خبيرة طعام الأطفال، سارة ألموند بوشيل، إن الأطفال الذين يصعب إرضاؤهم سيغيرون عاداتهم الغذائية عندما يكون الطعام تجربة ممتعة.

يأتي ذلك بعد أن كشف استطلاع جديد أجرته TUI BLUE أن ثلاثة أرباع الآباء (72%) يقولون إن أذواق أطفالهم في الأكل صعبة للغاية. وقالت بوشيل، التي يمكن العثور على نصائحها على تطبيق TUI BLUE: “يغير الأطفال عاداتهم الغذائية عندما يكون الطعام تجربة ممتعة ومساعدتهم على استخدام كل حواسهم أمر مهم حقاً”.

وأضافت بوشيل: “لا ينبغي أن يكون الأكل عملاً روتينياً، كما أن التشجيع المتكرر على التجريب من خلال الاكتشاف واللعب وإشراك الأطفال في اختياراتهم الغذائية هو المفتاح لتوسيع لوحات الألوان الانتقائية”.

وأوضحت أن إحدى طرق التعامل مع أذواق الأطفال الصعبة هي السماح لهم بتناول الحلوى مع كل وجبة. وأضافت: “في حين أن 41% من الآباء يستخدمون الحلويات لتشجيع الأكل المغامر، فمن الأفضل جعل الحلوى جزءاً طبيعياً من كل وجبة بدلاً من جعلها مكافأة للأطفال بعد تنظيف أطباقهم”.

وعندما يتعلق الأمر بإجراء تغييرات، يكون الأطفال على استعداد لتجربة شيء جديد، لكنهم غير مستعدين للقيام بذلك بمفردهم.

ووجدت الدراسة أن أكثر من 1 من كل 5 (21%) من الأطفال يعتقدون أن صنع الطعام مع والديهم سيشجعهم على تذوق الأطعمة الجديدة، مع 17% على استعداد لتجربة شيء مختلف إذا كان آباؤهم يرتدون زياً مضحكاً أثناء تقديمه.

ومع ذلك، تظل بعض الأطعمة على قائمة المحظور، حيث تم التصويت على الفطر كأفضل خضروات مكروهة من قبل الأطفال، يليه براعم بروكسل والبروكلي والأفوكادو. في حين يتصدر الجزر والبطاطا والذرة الحلوة قائمة خيارات الخضار المفضلة.

هذا وتظهر الدراسة أن العطلات العائلية يمكن أن تلهم الأطفال في الواقع لتغيير خياراتهم الغذائية المعتادة. وأكثر من ثلثي الأطفال الذين شملهم الاستطلاع (68%) يستمتعون بتجربة المأكولات الجديدة عندما تتاح لهم الفرصة، حيث أن السبرينغ رولز والبايلا والأفوكادو هي الأطعمة الأكثر شيوعاً التي جربها الأطفال لأول مرة أثناء العطلة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.