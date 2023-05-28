مايو 28, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

طريقة عمل فتة الحمص السورية

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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طريقة عمل فتة الحمص السورية

فتة الحمص المنزلية السهلة.. بخطوات سهلة وبسيطة، قدمي على سفرتك أطيب وصفات المقبلات الشامية المعروفة من وصفات الفتات.

المكونات
حمص: 300 غراماً (مسلوق)
– مرق: نصف كوب (مرق سلق الحمص)
– الطحينية: نصف كوب
– لبن زبادي: كوب
– عصير الليمون: 1 حبة
– الثوم: فصّان (مهروس)
– ملح: ملعقة صغيرة
– الماء: ربع كوب
– الخبز العربي: 5 أرغفة (صغير الحجم / مقطع مكعبات ومقلي)
– مرق: كوب (مرق سلق الحمص / كمية إضافية)
– حمص : ربع كوب (حبّ مسلوق / كمية إضافية)
– بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)
– الكمون: ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

طريقة التحضير
– اخلطي الحمص المسلوق مع نصف كوب ماء سلق الحمص بمحضرة الطعام.
– أضيفي لمحضرة الطعام اللبن وعصير الليمون والطحينية والثوم المهروس والملح واضربي المزيج مع إضافة ربع كوب الماء.
– اخلطي الخبز مع كوب ماء سلق الحمص وربع كوب الحمص الحب والحمص المطحون وضعي المزيج في طبق التقديم.
– وزعي البقدونس المفروم والقليل من زيت زيتون وحمص حب والكمون للتزيين وقدميها دافئة.

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