طريقة عمل فتة الحمص السورية
فتة الحمص المنزلية السهلة.. بخطوات سهلة وبسيطة، قدمي على سفرتك أطيب وصفات المقبلات الشامية المعروفة من وصفات الفتات.
المكونات
حمص: 300 غراماً (مسلوق)
– مرق: نصف كوب (مرق سلق الحمص)
– الطحينية: نصف كوب
– لبن زبادي: كوب
– عصير الليمون: 1 حبة
– الثوم: فصّان (مهروس)
– ملح: ملعقة صغيرة
– الماء: ربع كوب
– الخبز العربي: 5 أرغفة (صغير الحجم / مقطع مكعبات ومقلي)
– مرق: كوب (مرق سلق الحمص / كمية إضافية)
– حمص : ربع كوب (حبّ مسلوق / كمية إضافية)
– بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)
– الكمون: ربع ملعقة صغيرة (مطحون)
طريقة التحضير
– اخلطي الحمص المسلوق مع نصف كوب ماء سلق الحمص بمحضرة الطعام.
– أضيفي لمحضرة الطعام اللبن وعصير الليمون والطحينية والثوم المهروس والملح واضربي المزيج مع إضافة ربع كوب الماء.
– اخلطي الخبز مع كوب ماء سلق الحمص وربع كوب الحمص الحب والحمص المطحون وضعي المزيج في طبق التقديم.
– وزعي البقدونس المفروم والقليل من زيت زيتون وحمص حب والكمون للتزيين وقدميها دافئة.