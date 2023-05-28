طريقة عمل فتة الحمص السورية

فتة الحمص المنزلية السهلة.. بخطوات سهلة وبسيطة، قدمي على سفرتك أطيب وصفات المقبلات الشامية المعروفة من وصفات الفتات.

المكونات

حمص: 300 غراماً (مسلوق)

– مرق: نصف كوب (مرق سلق الحمص)

– الطحينية: نصف كوب

– لبن زبادي: كوب

– عصير الليمون: 1 حبة

– الثوم: فصّان (مهروس)

– ملح: ملعقة صغيرة

– الماء: ربع كوب

– الخبز العربي: 5 أرغفة (صغير الحجم / مقطع مكعبات ومقلي)

– مرق: كوب (مرق سلق الحمص / كمية إضافية)

– حمص : ربع كوب (حبّ مسلوق / كمية إضافية)

– بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

– الكمون: ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

طريقة التحضير

– اخلطي الحمص المسلوق مع نصف كوب ماء سلق الحمص بمحضرة الطعام.

– أضيفي لمحضرة الطعام اللبن وعصير الليمون والطحينية والثوم المهروس والملح واضربي المزيج مع إضافة ربع كوب الماء.

– اخلطي الخبز مع كوب ماء سلق الحمص وربع كوب الحمص الحب والحمص المطحون وضعي المزيج في طبق التقديم.

– وزعي البقدونس المفروم والقليل من زيت زيتون وحمص حب والكمون للتزيين وقدميها دافئة.