مايو 28, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بريانكا شوبرا تكشف عن تعرّضها لتجربة مؤلمة من جانب مخرج: هذا ما طلبه مني!

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فى :شؤون المرأة
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بريانكا شوبرا تكشف عن تعرّضها لتجربة مؤلمة من جانب مخرج: هذا ما طلبه مني!

كشفت النجمة الهندية بريانكا شوبرا عن تعرّضها لتجربة مؤلمة من جانب مخرج في بوليوود.

وقالت شوبرا في حديث لموقع The Zoe Report: “أحد المخرجين طلب رؤية ملابسي الداخلية في لحظة غير إنسانية، مما دفعني للانسحاب من العمل كليّاً”.

وأضافت: “ربما حدث ذلك في عام 2002 أو 2003، حين كنت أخلع قطعة واحدة من ملابسي، فقال المخرج: لا، أريد أن أرى ملابسها الداخلية، وإلاً فلن يأتي أحد لمشاهدة هذا الفيلم”.
وتابعت: “هو لم يقل هذا لي، بل قاله للمصمّم أمامي. وشعرت حينها أنني لا أساوي شيئاً، وقيمتي تكمن في كيفية استخدامي. فنّي ليس مهماً، وما أساهم فيه لا قيمة له”.
وظهرت بريانكا شوبرا للمرّة الأولى في السينما في الفيلم الرومانسي “هومراز” للمخرج عباس مستان عام 2002، مباشرةً عقب فوزها بمسابقة ملكة جمال الهند.

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