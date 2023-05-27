جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة “جريئة” بمهرجان كان السينمائي

خطفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي الأضواء، أثناء حضورها الدورة الـ 76 لمهرجان كان السينمائي لعام 2023.

ووفقا لموقع “ديلي ميل” البريطاني، فقد حضرت جورجينا رودريغيز العرض الأول لفلم (L’Été dernier) في مهرجان كان السينمائي 2023.

ونشرت جورجينا رودريغيز، عبر حسابها على موقع “إنستغرام” صورة لها من فندق مارتينيز بمدينة كان الفرنسية، بزي جريء حيث كانت ترتدي فستانا قصيرا أرجوانيا، وعلقت عليها: “الاستعداد إلى مهرجان كان”.

https://www.instagram.com/georginagio/?utm_source=ig_embed&ig_rid=cd6c2213-d756-4526-946e-7e17f976f817

وفستان جورجينا من تصميم المصمم التونسى على القروى، والذى يعتبر مصممها المفضل، والذى صمم فستانها الذهبى المزخرف والمغطى بآلاف من خرزات سواروفسكى.