8 حلول جذريّة للقضاء على مشكلة توسّع المسام

تقوم المسام المتوسّعة بتعكير صفاء البشرة ونعومة ملمسها، وهي من المشاكل التجميليّة التي تطال البشرات المُختلطة والدهنيّة، ولذا تعرّفوا فيما يلي على حلول طبيعيّة مئة بالمئة تفي بوعد القضاء عليها بشكل جذري.

يتمّ تعريف المسام على أنها فتحات صغيرة تظهر على سطح الجلد وتسمح له بالتنفّس وبالتخلّص من إفرازات العرق والدهون، أما توسع المسام فيظهر عادةً في المنطقة الوسطى من الوجه أي عند الجبين، والأنف، والذقن وهي مناطق غنيّة بالغدد الدهنيّة المسؤولة عن الإفرازات الزهميّة.

ما هي أسباب توسّع المسام

تعاني المسام المتوسّعة من تراكم الغبار، والإفرازات، وبقايا الماكياج فيها، وتعمل هذه الشوائب على سدّ المسام مما يتسبّب بظهور الزيوان الذي يُعرف أيضاً تحت اسم الرؤوس السوداء. أما أبرز أسباب توسّع المسام فهي التالية:

• الزيادة في الإفرازات الزهميّة: وهي تتسبّب باتساع المسام من أجل التخلّص من هذه المواد الدهنيّة.

• الشمس: يتسبّب التعرّض للشمس في إنتاج البشرة للمزيد من الزهم بهدف حماية نفسها، مما يؤدي إلى توسّع المسام.

• كريم الأساس غير المناسب: يؤدي كريم الأساس السميك إلى منع البشرة من التنفّس، كما يؤدي بعض هذه الكريمات إلى التسبّب بجفاف الجلد.

• الإجهاد النفسي والنقص في النوم: من العوامل التي تؤثّر سلبياً على نوعيّة البشرة وتؤدي إلى توسّع مسامها نذكر: النظام الغذائي غير المتوازن، النقص في ساعات النوم، والإجهاد النفسي.

• شيخوخة البشرة: تفقد البشرة ليونتها لدى التقدّم في السن، ولكن الغدد الدهنيّة سوف تستمر في إنتاج الزهم مما يتسبّب بتوسّع المسام.

حيل مفيدة جداً

يُساعد إجراء بعض التعديلات على روتين العناية بالبشرة في التغلّب على مشكلة توسّع المسام، كما أن اعتماد ما يناسبكم من الحيل ممكن أن يؤمّن نتائج فعّالة في هذا المجال.

1- استعمال مستحضرات غير مُسبّبة للزيوان

يوصي أطباء الجلد بضرورة استعمال مستحضرات العناية والماكياج المذكور عليها أنها “غير مُسبّبة للزيوان”، “خالية من الزيوت”، أو “لا تسدّ المسام” على أن يتمّ تجنّب استعمال المستحضرات غير المرفقة بأي إشارة من تلك التي ذكرناها.

2- تنظيف الوجه مرتين يومياً

يُساعد تنظيف البشرة على إزالة الشوائب المتراكمة داخل المسام كما يحول دون تكدّس الإفرازات الزهميّة فيها. ويّشدّد أطباء الجلد على ضرورة الالتزام بالخطوات التالية:

• الابتعاد عن استعمال الماء الساخن الذي يؤدي إلى زيادة توسّع المسام واستبداله بالماء الفاتر عند غسل الوجه.

• تنظيف الوجه بنعومة، إذ يتسبب فرك البشرة أثناء تنظيفها إلى تعريضها للتحسّس وتوسّع المسام.

• استعمال مستحضرات تنظيف ناعمة على البشرة تحمي من زيادة الإفرازات الزهميّة، وبالتالي من توسّع المسام.

3- المواظبة على استعمال الواقي الشمسي

يتسبّب الإفراط في التعرّض المباشر للشمس إلى زيادة جفاف البشرة وفقدانها لليونتها مما يتسبّب بتوسّع مسامها، ولذلك يُنصح بالمواظبة على استعمال كريم حماية من الشمس لا يقلّ رقم حمايته عن 30SPF، على أن يكون مذكورا على عبوته أنه يحمي من الأشعة ما فوق البنفسجيّة من فئة A وB.

4- تقشير البشرة لتخليصها من الشوائب

يتسبّب تراكم الشوائب على سطح البشرة في زيادة توسّع مسامها، ويُساعد استعمال مقشرّر في هذا المجال على إزالة هذه الشوائب، بالإضافة إلى تنعيم البشرة والحدّ من توسّع المسام. يُنصح باستعمال مُقشّر طبيعي وناعم على البشرة، والابتعاد عن المقشرات القاسية على الجلد كونها تؤدي إلى تهيّج البشرة وتزيد من توسّع المسام.

5- الاستعانة بجل الألوفيرا:

يتميّز هذا الجل المستخرج من نبات الألوفيرا بخصائصه المنقّية والمرطّبة، وهو يُساهم في تنظيف المسام المتوسّعة ويعمل على تضييقها. يكفي تطبيق هذا الجل الطبيعي مباشرة على المسام ثم تدليكه لدقيقتين أو ثلاث وتركه على البشرة لمدة 10 دقائق قبل شطف البشرة بالماء. يُنصح بتكرار هذه الخطوة يومياً حتى الحصول على النتيجة المرجوّة.

6- قناع الليمون والخيار:

يُساهم هذا القناع في انقباض المسام المتوسّعة بالإضافة إلى توحيد البشرة وتأخير مظاهر الشيخوخة. يكفي وضع 4 أو5 شرائح من الخيار في الخلاّط مع مقدار ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ثم تشغيل الخلاّط للحصول على صيغة كريميّة يسها تطبيقها كقناع على البشرة وتركها لمدة 15 دقيقة قبل شطف البشرة بالماء.

7- قناع بياض البيض

يتميّز هذا القناع بفعالية كبيرة في تضييق المسام الواسعة، يكفي خلط بياض حبّة من البيض مع ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان والكمية نفسها من عصير الليمون. يُترك هذا القناع على بشرة الوجه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء. يمكن تكرار استعماله مرتين أسبوعياً.

8- خل التفاح

يتمتع خل التفاح بفوائد عديدة، منها قدرته على محاربة الالتهابات، وتنقية البشرة، ومحاربة مشكلة توسّع المسام. يكفي خلط مقدار ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الكمية نفسها من الماء واستعمال دوائر قطنيّة لمساح المسام المتوسّعة بهذا الخليط. يمكن تكرار هذه الخطوة يومياً.