فوائد الألوفيرا للشعر… كثافة ونعومة وخصلات أطول بشكل أسرع

لابد أن سمعتِ مراراً وتكراراً عن فوائد الألوفيرا الجمالية، فهو لا يفيد البشرة فقط، وإنما له خصائص كثيرة تعزز من صحة الشعر ونموه وكثافته، وتعيد إليه الحيوية واللمعان.

وفي هذا المقال، دليل شامل عن فوائد الألوفيرا للشعر، وطرق استخدامها بشكل آمن يجعلها فعالة جداً في حماية الشعر ومده بالترطيب والمغذيات اللازمة.

تسرع في نمو الشعر

تؤدي عوامل عديدة في عدم نمو الشعر بشكل كاف، من بينها الالتهابات والفطريات التي تصاب بها فروة الرأس. وفي هذا الإطار يقول الاختصاصيون، أن الألوفيرا يمكن أن تساعد في تسريع نمو الشعر عن طريق معالجة تلك الالتهابات والفطريات.

تعمل على تنعيم الشعر الجاف

تشتمل الألوفيرا على مواد مغذية وفيتامينات ضرورية لمعالجة الشعر الجاف، والمساهمة في تعزيز صحته وإعادة الحيوية واللمعان إليه، من خلال ترطيب الشعر وفروة الرأس معاً، شرط اعتماد روتين عناية بالشعر صحي وسليم.

كيفية استخدامها للتخلص من فطريات والتهابات فروة الرأس

يوصي الخبراء بتدليك الشعر وفروة الرأس بجل الألوفيرا الطازج، إذ إن هذه الخطوة تساهم في تطهير وتنظيف فروة الرأس من الزيوت، وتساعد في جعل الشعر ناعماً ولامعاً. ومن الأفضل تشطيف الشعر وفروة الرأس جيداً بعد استخدام الألوفيرا، منعاً لالتصاق الجل على الشعر. وبإمكانك أيضاً الاستفادة من مستحضرات العناية الشعر التي تشتمل في تركيبتها على الألوفيرا، لاسيما تلك المخصصة لتنعيم الشعر وتعزيز نموه.

كم مرة يجب تطبيقها على الشعر

يعتمد عدد المرات التي يجب أن تستخدمي فيها الألوفيرا على شعرك، على الفائدة المرجوة من هذا الاستخدام والمشكلة التي ترغبين في معالجتها. لكن عموماً، ينصح الخبراء بتطبيق كمية كافية على الشعر وفروة الرأس بشكل متساوٍ مرة يومياً، وتركها مدة نصف ساعة، وذلك لمدة أسبوع كامل. بعدها، يتم غسل الشعر جيداً وتشطيفه بالماء الدافئ.

خلطة طبيعية لتنعيم الشعر

اخلطي خمس ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا الطازج وربع كوب من زيت الزيتون. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

خلطة طبيعية لمد الشعر بالمغذيات الضرورية

اخلطي ملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا الطبيعي ونصف كوب من زيت اللوز الحلو. حركي الخليط إلى أن يصبح متجانساً. من ثم، بلّلي شعرك بالماء جيداً، من ثم قومي بتطبيق الخلطة على شعرك بكميات متساوية، مع التركيز على أطراف الشعر. بعدها، دلكي خصلات شعرك بشكل جيد؛ لتوزيع الخلطة على أنحاء الشعر كافة. ومن ثَمّ لفي شعرك بغطاء مخصص للرأس واتركيه لمدة ساعتين. بعدها، اغسلي شعرك بالطريقة الاعتيادية.

آثار جانبية

على الرغم أن الألوفيرا مادة طبيعية لطيفة على الشعر والبشرة، إلا أنها قد تسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض النساء. لذلك، في حال عانيت من أي احمرار أو تهيج أو حساسية أو تقشر بعد استخدام الألوفيرا، فقد يكون من الأفضل تجنب استخدامه، أو استشارة الطبيب المختص.