بدون فيلر.. احصلي على شفاه منفوخة

بدلاً من الحصول على فيلر الشفاه، يمكنك استخدام تقنيات نفخ الشفاه البسيطة والسهلة والتي قد تمنحك نفس النتائج تمامًا مثل الفيلر المحقون، ووفر المال والوقت.



في جيل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والعمليات التجميلية، فإن الحصول على شفة أكثر استدارة وامتلاءً بات حلم كل فتاة. هذه هي الأيام التي يتأثر فيها المراهقون بشدة بأمثال كايلي جينر لدرجة أنهم يهرعون إلى أقرب عيادة لوضع حشوات الفيلر لشفاه جذابة تحاكي النجمات.

لكن القليل منهم يعرفون أنه يمكنهم الحصول على نفس النتائج في المنزل ، دون الحصول على فيلر الشفاه.

1- التقشير

لجعل شفتيك أكبر وممتلئة ، يجب أولًا تقشيرها بالمكونات الصحيحة التي تزيل الجلد الميت وفي الوقت نفسه تعزز الدورة الدموية وتمنحكِ شفاه بارزة.

يساعد تقشير الشفاه عن طريق الفرك على زيادة تدفق الدم والدورة الدموية مما يمنح الشفاه مظهرًا أكثر امتلاءً.

إليكِ مقشرات فعالة:

مقشر القرفة

مقشر القرفة هو أحد أكثر أنواع التقشير شيوعًا المستخدمة للحصول على شفاه ممتلئة. هذا بسبب وجود زيت القرفة في مسحوق القرفة نفسه، والذي يعزز الدورة الدموية.

يشعر بعض الناس بتهيج بسيط في شفاههم بعد استخدام مقشر الشفاه بالقرفة ، لكن تتحسن الحالة في غضون دقائق.

القرفة وزبدة الشيا: من أفضل العلاجات المنزلية لتكبير شفتيكِ مقشر القرفة وزبدة الشيا. لتحضيره ، خذي ملعقة كبيرة من زبدة الشيا وقومي بإذابتها. اخلطيها مع 1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. ضعي طبقة رقيقة على الشفاه واتركيه لمدة 10 دقائق. بعد 10 دقائق قومي بفركها جيدا. اشطفيه لاحقًا بالماء الدافئ أو نظفيه بقطعة قماش.

القرفة وزيت النعناع: مزيج القرفة والنعناع فعال لجمال شفتيك.

امزجي 1 ملعقة كبيرة من زيت النعناع مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. دلكي الخليط بلطف على الشفاه. ثم اتركيه على الشفاه لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه.

2- مكعبات الثلج

لجعل شفتيك ممتلئة وكبيرة ، عليكِ أن تأخذي مكعب ثلج وتدلكيه على شفتيك. يمكنك القيام بذلك لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق على الأقل وهذا سيفي بالغرض. الثلج عند فركه على الشفاه يضغط الأوعية الدموية ويمنحك مظهرًا أكثر امتلاءً ونعومةً و شفاه وردية. يمكن أن يؤدي القيام بذلك لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل إلى تكبير شفتيكِ دون الحاجة إلى إجراء عمليات جراحية .