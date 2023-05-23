كيف أعرف أن طفلي سليم في بطني؟

كيف أعرف أن طفلي سليم في بطني؟ هذا السؤال سؤال يشغل جميع الحوامل، منذ بداية حملهن، فمراقبة الجنين بدقة هو أمر ضروري للتأكد من سلامته حتى موعد الولادة، لتكتمل فرحتك بحمل صحي وطفل معافى من الأمراض،

إليك هذه الطرق التي يمكنك من خلالها الكشف إذا ما كان طفلك سليماً أم لا، كما يكشفها لك الأطباء والمتخصصون.

ما هي الطرق البسيطة لمعرفة أن طفلي سليم في بطني؟

لكي نعرف أن الجنين سليم في رحم أمه هناك بعض الإجراءات والطرق والفحوصات التي على الأم القيام بها، كما يؤكدها الأطباء.

1 – تابعي تطور الجنين عند الطبيب

لمعرفة وضع الجنين الصحي عليك متابعة ومراقبة نموه بشكل دائم ومستمر ومنتظم، فهناك بعض المؤشرات التي تطمئنك على الجنين مثل تطور نموه ووزنه وطوله، من خلال ما يلي:

-عمل هذه القياسات للجنين من خلال الأمواج الفوق صوتية، كما يتم عمل مقارنة بين نتائج الفحص مع المعدلات الطبيعية للأجنة السليمة وذلك في نفس المرحلة العمرية للجنين.

– فحص الجنين في رحم أمه يجب أيضأً قياس نسب التغيرات الأسبوعية على الجنين وليس فقط طوله ووزنه، ويعني ذلك أن الجنين السليم يزيد وزنه بشكل أسبوعي بنسبة معينة وهذا ما قالته جامعة ميريلاند الطبي على موقعها الرسمي.

2 – مراقبة حركة الجنين

تشعر كل سيدة حامل بكل حركة لجنينها لكن تختلف درجة هذا الشعور من سيدة إلى أخرى، لأن السيدات الحوامل للمرة الأولى يشعرن بحركة الجنين من الأسبوع الثامن عشر من الحمل تقريباً.

أما السيدات اللواتي سبق لهن الحمل لديهن قدرة على الشعور بحركة الجنين من الأسبوع السادس عشر تقريباً، حيث إن مؤشر حركة الجنين يعد من المؤشرات المقلقة جداً لكل سيدة حامل فعندما يتوقف الجنين عن الحركة أو يتباطأ شعور الحامل به فيعني هذا أن هناك خطب ما بالجنين، وهنا تنصح الحامل بعمل بعض الضوضاء أو الاستلقاء على الجانب الأيسر فإذا لم تشعر بأي حركة لمدة ساعتين متواصلتين أو نسبة حركة الجنين تنخفض لعدة أيام يجب فوراً الذهاب للطبيب المتابع لعمل الفحوصات والإجراءات والأشعة اللازمة للاطمئنان على الجنين.

3 – التأكد من تكوين أجهزة وأعضاء الجنين

مع حلول الأسبوع الثاني عشر من الحمل تكون أجهزة وأعضاء الجسم الأساسية قد تكونت مثل القلب والكبد والكلى وهناك بعض الأعضاء التي تبدأ بالعمل.

وبعد مرور ثلاثة الأشهر الأولى تشعر الأم أن كل شيء أصبح على ما يرام وتستقر كل المتغيرات التي تطرأ عليها وذلك من خلال فحص لهرمون الحمل وتكون النتيجة ارتفاع في نسبته.

أما في حالة وجود أي سوء بالجنين ستظهر بعض الأمور على الأم مثل الشعور بالتقلصات المؤلمة في المعدة أو حدوث نزيف وغيرها.

4 – قياس معدل نبضات القلب

قياس معدل نبضات قلب الجنين في رحم أمه هي من أهم المؤشرات التي تدل على صحته.

وذلك بواسطة استخدام أجهزة مثل جهاز الموجات فوق الصوتية، أو باستخدام جهاز داخلي يصل إلى فروة رأس الجنين ويعمل على قياس معدل نبضات قلب الجنين بشكل دقيق جداً.

هذه الطريقة من فحص سلامة الجنين تتم بشكل دائم ومنتظم طوال فترة الحمل لكي نطمئن على سلامته، حيث يتراوح معدل نبضات قلب الجنين في الشهور الأخيرة من الحمل ما بين 110 إلى 160 نبضة في الدقيقة.

5 – التأكد من معدلات السكر والضغط

من أهم العلامات التي تدل أن الحمل سليم هو أن يكون مستوى السكر والضغط لدى الأم الحامل في مستواهما الطبيعي، لذلك يجب على الأم أن تقوم بعمل فحص السكر والضغط بشكل دائم ومستمر خلال فترة الحمل، لأن إصابة السيدة الحامل بارتفاع في ضغط الدم، قد يؤدي إلى إصابتها بما يعرف بتسمم الحمل، وذلك قد يسبب أحياناً في الإجهاض أو الولادة المبكرة.

6 – التأكد من سلامة الرحم والمشيمة

هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى ضرر للجنين وأحياناً الإجهاض، وذلك في حالة وجود مشكلة بالرحم أو المشيمة حيث يجب أن يكونا متصلين بالجنين حتى وقت الولادة.

7 – مراقبة زيادة وزن الأم الحامل

مراقبة زيادة وزن الأم الحامل

زيادة الوزن دليل هام على أن الجنين سليم وينمو بشكل طبيعي داخل الرحم، وسببها زيادة وزن الجنين وتراكم المياه في جسم السيدة الحامل، ولمعرفة أن الطفل ينمو بشكل جيد داخل الرحم سنلاحظ أن وزن السيدة الحامل يزيد ما بين 13 إلى 15 كيلو جرام فقط، أما في حالة زيادة الوزن بشكل أكبر من ذلك يجب على الطبيب المتابع إخضاع الحامل لنظام غذائي صحي يقلل من وزنها الزائد حفاظاً على سلامة الجنين، ذلك أن ارتفاع نسبة الدهون المخزنة في الجسم بسبب ارتفاع نسبة معدلات هرمون الأستروجين وهرمون البروجسترون.

8 – الشعور بألم في الثديين

تشعر السيدة الحامل في أول ثلاثة أشهر من الحمل بألم في الثديين مع زيادة في وزنهما.

هذا يدل على أن نسبة هرمون الحمل الأستروجين والبروجسترون المسؤولان على تثبيت الطفل وتطوره مرتفعة.

9 – لا بد من الشعور بالغثيان أثناء الحمل

لا بد من الشعور بالغثيان أثناء الحمل

الغثيان الصباحي أو غثيان الحمل. هو أكثر العلامات التي تدل على أن الجنين بخير وسليم داخل الرحم، وينتج غثيان الحمل بسبب ارتفاع في هرمون المشيمة أو الغدد التناسلية في بداية أشهر الحمل، مع ذلك فهناك نسبة من السيدات الحوامل لا يشعرن بغثيان الحمل وهذا أمر لا يستدعي القلق.