بالفيديو.. عروس المليار يورو ‘الكويتية’ تتعرض للطعن برقبتها من قبل نساء عراقيات

اتهمت الممثلة الكويتية غدير الفهد صاحبة مهر المليار يورو، امرأة عراقية وابنتها وصديقها، بطعنها في رقبتها بالسكاكين الحادة في فنلندا حيث تقيم.

ونشرت الفنانة الخليجية لقطات مصورة ترصد جانبا من الواقعة التي حدثت يوم الجمعة الماضي.

وأشارت في فيديو آخر من داخل المشفى حيث تمّ نقلها للعلاج، إلى أن “العصابة” طاردتها في مدينة إسبو غرب العاصمة الفنلندية هلسنكي، بعد يومين على توجهها إلى القضاء بشكوى ضد السيدة، بتهمة الاستيلاء على أموالها بذريعة استثمارها في التداول.

وأن السيدة ومن معها طعنوها في منطقة الرقبة من الخلف رغم محاولتها الإفلات منهم، وأن المتهمة حاولت طعن نفسها بعد أن نفذّت هجومها.

وأكدت الفهد أن الشرطة الفنلندية ألقت القبض على المشتبه بهم، وقالت الفهد في منشور لاحق عبر حسابها في “سناب شات”: “ترقبوا حملة غدير الفهد لتصفية المهاجرين المجرمين من هذا البلد العظيم”.

وتابعت: “كل ألم وكل غياب عن دوامي راح ادفع أصالة وأمها وأمير الثمن والله لتدفعون دم قلبكم وما رح تخلصون”.

وكانت الفهد تصدرت شبكات التواصل الاجتماعي في شهر آذار (مارس) الماضي، حين أعلنت طلاقها من الشاب العراقي حيدر الفيلي بعد أسبوعين من زواجهما بعقد نص على مؤخر صداق بقيمة مليار يورو.