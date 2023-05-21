الفاكهة الممنوعة للحامل في الشهور الأولى

التغذية الصحية المتوازنة هي حجر الأساس الآمن لكل حامل في فترة حملها، والغذاء الصحي يعني الفيتامينات والمعادن.. والتي تتوفر في الفواكه والخضروات الطازجة، ولكن هل كلها آمنة؟ لا! هناك بعض الفواكه ممنوعة على الحامل، بل وتسبب مضاعفات إذا تناولتها في الشهور الأولى.

اللقاء مع خبير التغذية الدكتور أحمد موافي للتعرف على نوعية هذه الفواكه الممنوعة.. وحديث عن أفضل غذاء للحامل بعامة.. مع قراءة لبعض النصائح.

الفواكه الممنوعة

التمر

التمر من الفاكهة التي ينصح بها الأطباء في الشهر التاسع من الحمل لتسهيل الولادة الطبيعية، والبلح بصفة عامة بجميع أنواعه يساعد على تسهيل الولادة، لأنه يزيد من معدل انقباضات الرحم، لذلك يحظر على الحامل تناوله في الشهور الأولى، و تبدأ تناوله بانتظام في الشهر الأخير من الحمل.

المشمش

قد يؤدي المشمش إلى ارتفاع درجة حرارة الأم، كما أنه يُحدث نزيفاً للحوامل في الشهور الأولى، مما يجعله من الفواكه التي قد تسبب الإجهاض، كما يحتوي المشمش على نسبة عالية من فيتامين أ، والذي يضر بالحوامل في الشهر الأول.

الأناناس

يتسبب الأناناس في تليين عنق الرحم، مما يؤدي إلى فتح الرحم وزيادة الإفرازات والنزيف في الشهور الأولى، كما أنه يساعد على انقباض عضلات الرحم، لذلك يؤدي إلى الإجهاض وهو من أخطر الفواكه في هذا الوقت، وقيل إنه يتسبب أيضاً في حدوث تشوهات للجنين.

الموز

الموز من الفواكه المفيدة أثناء فترة الحمل؛ لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على الحفاظ على صحة الحامل واتزانها الجسدي على مدار اليوم، ولكن يفضل منعه في حال أصيبت الحامل بالحساسية نتيجة تناول الموز.

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البطيخ

على العكس من النصيحة الشائعة التي ترحب بتناول الحامل للبطيخ، فقد تكون الحقيقة أنه قد يكون له تأثير سام على الجنين؛ حيث يساعد على تخلص جسم الأم الحامل من السموم، ولكن الخوف أن تصل بعض تلك السموم إلى الجنين.

البابايا

تحتوي البابايا على مواد تسرع من انقباضات الرحم،وتؤدي إلى النزيف.. وبالتالي إمكانية حدوث الإجهاض، لذلك يجب عدم تناوله في فترة الحمل.

العنب

من الأفضل أن تتوقف المرأة عن تناول العنب عند ثبوت حملها، وذلك نظراً لاحتوائه على مركب الريسفيراترول، الذي قد يهددها بمضاعفات خطيرة، أبرزها تسمم الحمل.

التمر الهندي

يحتوي التمر الهندي على نسبة عالية من فيتامين ج، الذي يساعد على التحكم في كمية إفراز هرمون البروجسترون؛ فلا تزداد نسبته في الدم بالصورة التي تساعد على الإبقاء على الحمل في الشهور الأولى.

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الفواكه والخضروات من الأغذية المفيدة للحامل

ومن زاوية أخرى ينبغي التعرف على بعض الفواكه والخضروات والأكلات المفيدة للحامل لتتناولها في الشهور الأولى ومنها:

يمكنك تناول الفواكه التي تحبينها أثناء فترة الحمل، مثل: المانجو والتفاح والفراولة والتوت والتين الشوكي.

ولا تنسي الخضروات.. إذ تعد من الأغذية الصحية التي تساعد الحامل على الشبع وتحتوي على الألياف التي تقاوم الإمساك.

وكذلك يمكن تناول شوربة الخضار الدافئة يومياً للتخلص من الغازات وانتفاخات البطن المصاحبة للثلث الأول من الحمل.

البروتين يمد الجنين بالغذاء، ويفضل أن يكون البروتين مطهواً بطريقة صحية مثل اللحم المسلوق، أو المشوي أو الدجاج أو السمك.

كما تحتاج الحامل إلى تناول منتجات الألبان كاملة الدسم للاستفادة من فيتامين د، و الكالسيوم الذي تحتاج إليه الحامل والجنين.

الكمية الموصى بتناولها من الفواكه للحامل

تناولي كوباً من عصير الفواكه أو المجففة منها

يُنصح بتناول الحامل كميّة مناسبة من الفواكه والخضروات يوميّاً، حيث ارتبط تناولها بتوفير التغذية اللازمة للحامل والدعم الكافي لنمو الجنين.

ولتقليل خطر الإصابة بالأمراض الصحية، يجب تنويعها قدر الإمكان بحيث يمكن تناول الفاكهة معلبة أو طازجة أو مجففة أو عصير.

وبالنسبة للكمية فيوصى بضرورة تناول حصتين متوسطتي الحجم من الفواكه يوميّاً، والالتزام بها كقاعدة عامة، أو استبدالها بخيارات أخرى.

تناول حصتين من الفواكه يوميّاً؛ حبة تفاح متوسطة الحجم، مع تناول قطعتين صغيرتين حوالي 150 غراماً من الفواكه الصغيرة كالمشمش أو الكيوي أو الخوخ.

تناول كوب من الفواكه المقطعة أو المعلبة.. تناول ملعقة ونصف الملعقة كبيرة من الزبيب.. شرب كوب من العصير الطبيعي.

نصائح مهمة للحامل عند تناول الفواكه

اشطفي الفواكه جيدا

من المهم غسيل الفواكه مع تجنب المنظفات الكيماوية

الحرص على تناول الفواكه بطريقة صحية والقيام بتنظيفها جيداً، فقد تحمل الفواكه الطازجة غير المغسولة طفيليات تسبب موت الجنين.

وقد تكون ملوثة بالعديد من الميكروبات الضارة والمبيدات الحشرية، ولتجنب حدوث المشكلات احرصي على شطف الفواكه جيداً.

اقطعي المناطق والأجزاء المصابة بالكدمات أو التالفة واستبعديها، واستخدمي الفرشاة لإزالة الأوساخ السطحية العالقة بالفواكه.

احرصي تماماً على تجنب استخدام المنظفات أو الصابون أو محاليل التبييض لتنظيف الفواكه.