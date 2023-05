بحثا عن رقم جديد في غينيس.. طاهية نيجيرية تطبخ لمدة 90 ساعة متواصلة (فيديو)

واصلت طاهية نيجيرية سعيها لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد لأطول ساعات طهي بدون توقف بالطهي لنحو 100 ساعة، متجاوزة الرقم القياسي الحالي.

وبدأت هيلدا باتشي الطهي يوم الخميس الماضي في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الطاهي الهندي لاتا توندون في موسوعة غينيس والبالغ 87 ساعة و45 دقيقة عام 2019.

UPDATE: Governor of Lagos State, Mr @jidesanwoolu arrives at Amore Gardens, Lekki to support and celebrate Hilda Baci, a multitalented Nigerian chef and in her attempt to break the Guinness World Record for longest cook-a-thon.@hildabacicooks

#HildaCookathon #Hildabacicooks pic.twitter.com/G8Rjwf59Yj

— Jubril A. Gawat (@Mr_JAGs) May 14, 2023