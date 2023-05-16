صديقتها صارت ضرّتها .. بلوغر عراقية تتزوج من زوج صديقتها المقربة !

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حول قصة زواج منساك بعد أن تزوجت من زوج صديقتها المقربة، عن أسباب زواجها من زوج صديقتها المقربة، بعد اتهام البعض لها بخطفه، مبررة هذه الزيجة.

أثارت المدونة منساك جدلاً واسعاً بعد أن كشفت عن زواجها من زوج صديقتها، مما جعلها أن تخرج علناً وتوضح القصة الكاملة لزواجها المثير، وفجرت منساك مفاجأة صادمة وفضحت صديقتها.

فقالت إن صديقتها اتصلت بها باكية، وطلبت منها أن تتزوج زوجها بدلاً من أن يتزوج عليها امرأة أخرى غريبة قد تتسبب بطلاقها منه، وأشارت منساك أن صديقتها تزوجت منذ خمس سنوات، لكنها لم ترزق بأطفال، لذا كان الحل أن يتزوج من أخرى وذلك بعد الضغط الكبير من قبل عائلته. وشددت أنها في البداية رفضت بأن تكون ضرة لصديقتها ولكنها توسلت إليها فقبلت.

فقالت منساك لمتابعيها: “كانت تتصل بي تبكي وتقول انا أبيك حق زوجي… وانا أقول لا… رفيقتي يا جماعة من احنا صغار، على فكرة هي كانت معايا في كل شي، مو أنا لي روحت جبته أو روحت خطفته في فرق يا جماعة”. وأكّدت منساك أن علاقتها بضرتها جيدة جداً وترافقها دائماً.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع فيديو منساك المتداول حول زواجها من زوج صديقتها، وجاءت كثير من التعليقات منتقدة تصرفها، حتى ولو كان بعلم صديقتها ورغبتها.