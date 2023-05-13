مايو 14, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

لماذا تبكي المرأة بعد استلام ورقة الطلاق ؟

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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لماذا تبكي المرأة بعد استلام ورقة الطلاق ؟

كشفت الأخصائية الاجتماعية نوف الفارس عن سبب بكاء المرأة التي طلبت الطلاق بعد استلام الورقة رسمياً.

وذكرت أن المرأة عندما تخرج من بيت أهلها للزواج فأنها لا تتمنى الرجوع له مطلقة، وعندما يحدث الطلاق تشعر بالفشل في حياتها.

وأضافت أن المرأة عندما يحدث الطلاق تشعر بأن الرجل الذي كانت تتمنى أن تعيش معه حياة جيدة وتكون أسرة اختفى ولم يكن على نفس التطلعات التي كانت تأملها فتشعر بالحزن وتبكي وتتحسر على الايام التي قضتها برفقته، بالاضافة الى خوفها من المستقبل وكيف سيتم التعامل معها وهي مطلقة.

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