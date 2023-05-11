مايو 11, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

صور.. صديقة الدون تثير جدلا واسعا في بلاد الحرمين

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
0 مشاهدات

صور.. صديقة الدون تثير جدلا واسعا في بلاد الحرمين

زلزلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، مواقع التواصل بعد مشاركتها صور جديدة لها ظهرت فيها بالبكيني وهي تستمتع بوقتها في مسبح منزلها في العاصمة الرياض.

وظهرت جورجينا في الصور، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، ببكيني ازرق اللون في لقطات مختلفة وعلقت عليها كاتبة بالاسبانية: “كل سماء لها لونها”.

وقد اثارت هذه الصور عاصفة من التعليقات حيث بلغت الالاف في اقل من ساعة خاصة من المتابعين العرب.

وجاء في بعض هذه التعليقات “تستري ياجورجينه الله يصلحك” و “متاكدة انك في رياضنا؟🤣” وغيرها من التعليقات.

https://www.instagram.com/georginagio/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d7d3e48a-9ae4-4d91-9e84-d91d34da9aca

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi