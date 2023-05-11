صور.. صديقة الدون تثير جدلا واسعا في بلاد الحرمين

زلزلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، مواقع التواصل بعد مشاركتها صور جديدة لها ظهرت فيها بالبكيني وهي تستمتع بوقتها في مسبح منزلها في العاصمة الرياض.

وظهرت جورجينا في الصور، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، ببكيني ازرق اللون في لقطات مختلفة وعلقت عليها كاتبة بالاسبانية: “كل سماء لها لونها”.

وقد اثارت هذه الصور عاصفة من التعليقات حيث بلغت الالاف في اقل من ساعة خاصة من المتابعين العرب.

وجاء في بعض هذه التعليقات “تستري ياجورجينه الله يصلحك” و “متاكدة انك في رياضنا؟🤣” وغيرها من التعليقات.

https://www.instagram.com/georginagio/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d7d3e48a-9ae4-4d91-9e84-d91d34da9aca