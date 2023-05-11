طبيبة أميركية تخطى عمرها القرن تكشف سر الحياة السعيدة

قالت في كتابها إن الكثير من الناس يعيشون بضغوط غير ضرورية، والأشخاص السعداء والأصحاء هم من يتمكنون من التخلص من تلك الضغوط والتجارب التي لا تفيدهم

كشفت طبيبة أميركية تخطى عمرها قرناً من الزمان، سر الحياة الصحية السعيدة، ذلك السر الذي يبحث جميع البشر على الكرة الأرضية عنه.

وقالت الطبيبة غلاديز مكغاري (102 سنة) إن عقودا من الخبرات علمتها دروسا لحياة صحية وسعيدة وهادفة، وذلك بحسب ما جاء في كتابها “الحياة الرائعة: 6 أسرار لطبيبة عمرها 102 عام من أجل حياة صحية وسعيدة في كل مرحلة عمرية”.

وأضافت أن الحياة أقصر من اجترارها والنظر في نفس الفكر مرارًا وتكرارًا. “فمن خلال القيام بذلك.. أنت تعذب نفسك”، بحسب مكغاري.

وبحسب ما أورده موقع “سي إن بي سي” CNBC الأميركي، فإن الكثير من الناس يعيشون بضغوط غير ضرورية، والأشخاص السعداء والأصحاء هم من يتمكنون من التخلص من تلك الضغوط والتجارب التي لا تفيدهم.

وأوضحت أن العادة التي جعلتها تمتلك حياة صحية وسعيدة هي التخلص من تلك الضغوطات، والقدرة على الاستثمار بأشياء مفيدة مثل العلاقات والحياة المهنية.

ولفتت إلى أن الأشخاص الأسعد هم القادرون على تحديد الوقت المناسب للمضي قدما، وعدم التمسك بأمور قد تشعرهم بالضغط النفسي.

وقدمت مكغاري روشتة للتخلص من ضغوطات الحياة، شملت تمرينا للشفاء والمضي قدما، وذلك عبر تشغيل بعض الموسيقى المبهجة والتجول في المنطقة المحيطة بمنزلك، وأن تترك جسدك يتحرك بحرية وسلاسة خلال المشي، وربما يصل الأمر إلى أن تترك جسدك يتراقص قليلا مع الموسيقى.

وبعد هذ التحضير الذهني، يمكنك الانتقال لهذه الخطوات الثلاث:

1- حدد شيئا يشعرك بالضغط ولا يمكنك إخراجه من حياتك، ربما تكون صداقة أو طريقة تفكير أو تطلعات مهنية أو حتى شعورا بالغضب، أو غير ذلك.

2- تخيل أنك قادر على الإمساك بتلك الأشياء في قبضتك، ربما تشعر حينها بأن قبضتك تضيق، اعصر تلك الأشياء المتخيلة في قبضتك بشدة.

3- لتتركها تمضي بعيدا، حرك يدك للأمام والخلف وافتح أصابعك ببطء، قبل أن تفك قبضتك تماما وتتخلص مما في داخلها.

وأضافت أنه يمكنك أيضا ترديد عبارات تتضمن معنى ذا أهمية كبيرة لديك، مثل “لا يهم” أو عبارات مشابهة تتماشى مع ما تفكر فيه.

وبحسب مكغاري فبمجرد الانتهاء، حاول أن تفكر للحظات وتقدّر الحالة النفسية التي مررت بها وتتخيل الحياة وهي تتدفق من خلالك.

وتؤكد الطبيبة المعمّرة أيضا أن أسعد الناس الذين عرفتهم خلال حياتها، التي امتدت لقرن من الزمان، كانوا أولئك القادرين على تحديد الوقت المناسب للتخلي عن الأمور التي تسبب ضغوطا عليهم.

وقالت إن الجميع يرتكبون أخطاء، وأعطت الخلاصة بالقول: “سامح نفسك، وإن تطلب الأمر، اطلب السماح من الآخرين، وبذلك يمكنك المضي قدما في الحياة”.