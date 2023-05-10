عقرب مسافر يلدغ سيدة بالجو

قالت شركة طيران الهند، إن سيدة كانت على متن طائرة تابعة لها تعرضت للدغة عقرب أثناء رحلة من مدينة ناجبور إلى مومباي.

ووصفت الشركة في بيان أصدرته لوكالة “برس ترست” الهندية، ما حصل بـ”الحادثة النادرة للغاية والمؤسفة”.

وقالت شركة الطيران إنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، لكن في هذه الحادثة النادرة كان هناك “عقرب مسافر” على الرحلة التابعة لها.

وعولجت المرأة في المستشفى ثم غادرت لاحقا دون مشاكل.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية لـ “آسيان نيوز”: “عند الهبوط، تم علاج الراكبة في المستشفى، رافق مسؤولونا الراكبة إلى وقدموا كل الدعم لها”.

بعد هبوط الطائرة في مومباي، أجرى المسؤولون بحثا على الطائرة بأكملها، وفي النهاية حددوا مكان العقرب.

وقالت شركة الطيران إنه تم بعد ذلك تدخين الطائرة بالكامل وفقا للبروتوكول.