آمبر هيرد تنجو من حملات هوليوود وتنتقل إلى إسبانيا

حرصت النجمة الميركية العالمية آمبر هيرد على الابتعاد عن صخب هوليوود والأزمات الدائرة فيها، منذ انتصار طليقها النجم العالمي المعروف جوني ديب عليها في ساحات القضاء، وذلك بعدما سافرت إلى أسبانيا وتحديداً العاصمة مدريد للعيش هناك فترة.

وبحسب الديلي ميل فإن هيرد اشترت منزلاً في أسبانيا، وفضلت الابتعاد عن الصراعات الدائرة حولها في هوليوود، خاصة مع ازدياد نجومية جوني ديب وأفول نجمها.

جاء ذلك بعدما أثار ظهور آمبر هيرد في المقطع الدعائي للجزء الجديد من فيلم الفنتازي Aquaman، الكثير من الجدل في وسائل الاعلام العالمية، وضجة كبيرة في هوليوود، بعد عودة هيرد بشخصيتها الرئيسية “ميرا” في الجزء الجديد، بالرغم من مطالبات وقفها وعدم مشاركتها في الجزء الجديد على إثر قضيتها الشهيرة مع طليقها النجم العالمي جوني ديب.

ووفقاً لصحيفة Marca، فإن ظهور هيرد في المقطع الدعائي الجديد لفيلم Aquaman 2 الذي لم يعرض رسمياً حتى الآن، أثار الكثير من التساؤلات والتي وصلت لمقاطعة الفيلم الجديد.

وضرب القائمون على الفيلم مطالبات المشاهدين عرض الحائط واستمرار مشاركة هيرد في تجسيد شخصية “ميرا” في الجزء الجديد، وعدم استبدالها بممثلة أخرى.