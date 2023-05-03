مايو 03, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

معلمة أمريكية تتدخل لفك اشتباك بين طلاب فتخرج على سرير الاسعاف (فيديو)

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فى :شؤون المرأة
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معلمة أمريكية تتدخل لفك اشتباك بين طلاب فتخرج على سرير الاسعاف (فيديو)

لم تكن تعلم هذه المعلمة الأميركية أنها حين دخلت لفك اشتباك بين طلابها سيكون لها نصيب الأسد من الركلات والضربات.
فقد أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لقطات مروعة لطلاب من تكساس يهاجمون مساعدة مديرة المدرسة، التي حاولت فض شجار بينهم، مما تركها تتعرض لضرب مبرح نُقلت على إثره إلى المستشفى، غير قادرة على الكلام، وفقًا لعائلتها.

وبدأت المشاجرة بين اثنين من طلاب الصف التاسع في ممر في مدرسة ويستفيلد الثانوية في هيوستن، كما أكد المسؤولون لصحيفة The Post.

وتجمع حولهما بقية الطلاب مشجعين الشجار، حتى وصل صداه للمسؤولين فتدخلت السيدة إلى أن لقيت نصيبها.

ووقعت المدرسة على الأرض من قوة الضربات، ثم نقلت إلى المستشفى فاقدة الوعي بعد أن ضربوها ثم طرحوها أرضاً وركلوها وسحلوها من شعرها.

إلى ذلك، قالت العائلة إن ابنتهم غير قادرة على التحدث وستحتاج إلى فحص بالأشعة المقطعية.

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