الولايات المتحدة.. أم تنقذ أطفالها من سرب نحل (فيديو)

تعرضت أم من ولاية أريزونا الأمريكية للسع 75 مرة أثناء محاولتها حماية أطفالها بعد أن هاجمهم سرب من النحل القاتل، خلال جلسة تصوير عائلية.

ووفقا لتقارير هيئة أريزونا للحرائق والطب فإن العائلة كانت تلتقط صورا في وادي Buckeye، عندما هاجمهم النحل.

وحسب المسؤولين، تمكنت الأم من نقل طفليها إلى السيارة بأمان لكنها لم تتمكن من الهروب من السرب وعانت من “وطأة” الهجوم، بعد أن لسعت حوالي 75 مرة.

وتم نشر مقطع فيديو لرجال الإطفاء المحليين يصلون إلى مكان الحادث ويرشون الرغوة لقمع السرب أثناء انتشال الأطفال من السيارة.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن أفرادها استخدموا الرغوة لتهدئة النحل وإنقاذ الأطفال من السيارة”، مبينة أن “تفكير الأم السريع أنقذ الأطفال من التعرض للسع”.

وأفاد المسؤولون بأن الأم نقلت إلى مستشفى محلي، ومن المتوقع أن تتعافى تماما.

المصدر: “نيويورك بوست”