امريكية تعثر على كلبها بعد 6 سنوات من اختفائه

بعد نحو 6 سنوات على اختفائه، عثرت امرأة على كلبها من فصيلة “بيتبول”، على بعد نحو 750 كيلومترا من المنزل.



وقال العاملون في ملجأ “هنتنغتون كابيل واين” الحيوانات، إن زوجين أحضرا كلبا من فصيلة “بيتبول” مؤخرا، بعد أن عثرا عليه وهو يتجول بمفرده في منطقة بحيرة “إيست لين” بمقاطعة واين في ولاية ويست فرجينيا.

وتم فحص الكلب بحثا عن رقاقة (التي يتم زرعها في الكلاب لتكون بمثابة بطاقة تعريفية)، وتم التعرف عليه على أنه “تشيف” وصاحبته امرأة من أتلانتا في ولاية جورجيا، تدعى تارا هيليس.

وقالت هيليس لمسؤولي الملجأ إن “تشيف” مفقود منذ 6 سنوات، لافتة إلى أنه كان يبلغ من العمر حوالي عام ونصف عندما تجول بعيدا عن المنزل واختفى.

وأضافت لقناة تلفزيونية محلية، أن الكلب “تمكن من الهرب بعد أن قفز من السياج أو حفر تحته”.

وأوضح مسؤولو الملجأ أنه “لا توجد مؤشرات على مكان وجود تشيف على مدى السنوات الست الماضية، أو كيف وصل إلى مسافة 750 كيلومترا بعيدا عن المنزل”، لكنهم أكدوا أن “الكلب ودود وصحي”.

واتضح أيضا أنه تم اكتشاف “تشيف” قبل حوالي أسبوع من قدومه إلى الملجأ، من قبل حراس في سلاح المهندسين بالجيش الأميركي يتولون إدارة البحيرة، لكنه تمكن من الهروب مرة أخرى قبل أن يعثر عليه الزوجان.