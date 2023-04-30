هل تتمنين إنجاب توأم؟ إليكِ بعض الحقائق المدهشة عن التوائم

إذا كنتِ حاملًا بتوأم، أو لديكِ فضول لتعرفي عن الحمل بتوأم وتربيتهما، جمعنا لكِ 6 حقائق مدهشة عن التوائم، تجربة الحمل بتوأم، وكيفية التعامل معهم. تابعي القراءة.

1- أعراض الحمل المزعجة تتضاعف في حالة الحمل بتوأم

للحمل أعراضاً مزعجة مثل تورم الساقين، الغثيان، حرقة المعدة، آلام الظهر، والذهاب المتكرر إلى الحمام، هذه الأعراض المزعجة تتضاعف في حالة الحمل بتوأم.

كما أن الحامل بتوأم تكون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الحمل مثل سكري الحمل، وتسمم الحمل، علاوة على زيادة خطر الولادة المبكرة. لذا فإن الحمل بتوأم يحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية أكثر من الحمل العادي.

2- يكون من الصعب تحديد ما إذا كان التوأم متطابق أم لا.

إذا كان الحمل بولد وبنت، فقطعاً هما توأم غير متطابق، أما في حالة إذا كان الحمل ببنتين أو ولدين، فيكون من الصعب تحديد ما إذا كان الحمل متطابق أم لا، ولكن في بعض الحالات قد يتمكن الطبيب من معرفة هذه المعلومة في الشهر الثامن.

3- رعاية التوأم تحتاج إلى مجهود مضاعف

في حين أن رعاية المولود تكون صعبة، فإن رعاية توأم تكون أصعب كثيراً، ويجب أن تحصل الأم على مساعدة من أجل تخطي السنة الأولى من عمر التوأم بسلام. ومع ذلك فإن رعاية طفلين في نفس العمر يكون صعباً في جميع المراحل وليس السنة الأولى فقط.

4- تواصل الأم مع التوأم يكون أقل.

على الرغم من أن أم التوأم تقضي معهم وقتاً أطول وتبذل معهم مجهوداً مضاعفاً، إلا أن تواصلها معهم يكون أقل لأنها تتعامل مع طفلين في نفس الوقت بنفس الاحتياجات، وهذا يجعلها أقل تواصلاً معهم مقارنة بأم تمنح كل تركيزها لطفل واحد.

5- التوأم بينهما لغة تواصل مشتركة

من الصعب على الطفل الصغير التواصل مع أطفال آخرين في نفس عمره، إلا أن التوأم يكون بينهما لغة تواصل مشتركة، تتطور معهم مع الوقت ليصبحا أكثر تواصلاً وانسجاماً، لذا فهما يكونان صديقان مقربين لباقي العمر.

6- التوأم يمتلكان شخصيات مختلفة

حتى في حالة التوأم المتطابق، وعلى الرغم من الانسجام والتواصل المستمر والنشأة في نفس الظروف وبنفس الأسلوب، إلا أن كل من التوأم يمتلك شخصية مختلفة، طباع خاصة، يتمتع بموهبة خاصة، وذوق فردي، وقد تضطر الأم للتعامل مع كل منها بأسلوب مختلف يناسب طباعه وشخصيته.