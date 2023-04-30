حلول لمشكلة تجعد الشعر في الحرّ والرطوبة

يمكن أن يكون تجعد الشعر مشكلة مزعجة وشاقة يجب معالجتها لا سيما في فصل الصيف مع إرتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة في منطقتنا، وخاصة عندما تؤثر على أنواع مختلفة من الشعر مثل الشعر المجعد والمموج والمستقيم.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على بعض الحلول للشعر المجعد والمخصصة لتناسب أنواع الشعر المتنوعة هذه.

الشعر المجعد

الشعر المجعد عرضة للتطاير بسبب قوامه وشكله الطبيعي. لتهدئة تجعد الشعر المجعد، من المهم تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول والكبريتات، والتي يمكن أن تجرد الشعر من زيوته الطبيعية وتسبب المزيد من الجفاف والتجعد. بدلاً من ذلك، اختاري شامبو وبلسم مرطب مصمم خصيصًا للشعر المجعد. يمكن أيضًا أن تساعد البلسمات التي تترك على الشعر وكريمات التجعيد في ترويض التجعد وتحديد تجعيد الشعر. عند التصفيف، استخدمي موزعًا على مجفف شعرك لتوزيع الحرارة بالتساوي ومنع التجعد.

الشعر المموج

يقع الشعر المتموج أو الويفي في مكان ما بين الشعر المستقيم والمجعد، ويمكن أن يكون عرضة للتجعد بسبب قوامه وعدم وجود نمط تجعيد محدد. للتحكم في تجعد الشعر المتموج، من المهم استخدام شامبو وبلسم لطيف لا يثقلان تموجاتك. استخدمي مشطًا واسع الأسنان لفك تشابك شعرك، وضعي منتج تصفيف خفيف الوزن، مثل الموس أو الرغوة ، للمساعدة في تحديد التموجات والتحكم في التجعد. تجنبي تمشيط شعرك بالفرشاة عندما يكون جافًا لأن ذلك قد يسبب التجعد.

الشعر المالس

قد لا يكون الشعر الأملس عرضة للتطاير مثل الشعر المجعد أو المتموج، ولكن لا يزال يمثل مشكلة، خاصة في الظروف الرطبة. للتحكم في تجعد الشعر الأملس، استخدمي شامبو وبلسم لطيفين لا يثقلان شعرك. ضعي زيتًا خفيفًا أو مصلًا للشعر على أطراف شعرك للمساعدة في منع الجفاف والتجعد. عند تصفيف الشعر، استخدمي بخاخ الحماية من الحرارة ومكواة السيراميك المسطحة لتنعيم أي تجعد أو تطاير.