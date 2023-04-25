هبة عبوك تتخذ قرارا جديدا بشأن حكيمي ووالدته تفجر مفاجأة

بعد الضجة التي أثارتها ثروة الدولي المغربي، أشرف حكيمي لدى الأوساط الرياضية المتابعة لقضية طلاقه، برزت مستجدات بشأن رد من والدته، وقرار زوجته هبة عبوك باتهامه بالاحتيال وسوء الإدارة.

وردت والدة حكيمي، على التقارير التي أفادت بأن ابنها لا يملك أي رصيد باسمه كونها المستفيدة من راتبه وثروته لأنها كانت تتقاضى أجره في حسابها منذ سنوات عدة، الأمر الذي سيمنع زوجته، التي طلبت الطلاق، من الحصول على أي من ثروته.

وحسب صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية قالت والدة حكيمي “لم يبلغني ابني بتحويل ثروته”، موضحة أنها “لا تعلم ما إذا كان اتخذ أي إجراء لحماية نفسه”.

وتابعت: “ما المشكلة إذا كانت هذه التقارير صحيحة؟ فإن لم يفعل (حكيمي) ذلك، فلن يتمكن من التخلص من تلك المرأة”.

وحسب ماركا تفاجأت عبوك عندما اكتشفت أن ثروة المغربي بأكملها كانت باسم والدته، وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير جذري في شروط أي تسوية محتملة للطلاق.

ومع ذلك، فإن فريقها القانوني يطلب 10 ملايين يورو، بينما يعرض عليها 2 مليون فقط، وفق ماركا.

ونقلت ماركا أن الممثلة قررت رفع دعوى قضائية ضد حكيمي بتهمة الاحتيال وسوء الإدارة.

وأشارت عبوك في مقابلة سابقة، وفق ماركا، إلى أنها تركت منزلها من دون أخذ أي شيء”، مؤكدة أنه ليس لديها أي ارتباط بالأمور المادية.

وكانت الصحف العالمية تداولت خبر طلب هبة الطلاق من حكيمي إثر ورود أنباء عن أن فتاة تبلغ 24 عاما تقدمت بشكوى ضد ظهير باريس سان جيرمان بدعوى الاغتصاب.

وتصدر طلاق هبة عبوك من حكيمي عناوين الصحف، طيلة الأيام التي تلت خبر الشكوى التي أودعتها الشابة.