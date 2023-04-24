علاج الكحة للحامل في الشهور الأولى

تتعرض الحامل للكثير من المشاكل الصحية خلال الشهور الأولى؛ والتي تتمثل في الكحة أو السعال، مما يسبب لها قلقاً وتخوفاً من الإجهاض للجنين وخاصةً أنها في الشهور الأولى، هنا يؤكد أطباء النسا والولادة أن حدوث هذه الكحة أمر طبيعي، إلا لو كانت شديدة،

واستمرت لمدةٍ طويلةٍ دون علاج، وما يهم هو عدم لجوء الحامل لأخذ أي أدوية للعلاج؛ لأن الأدوية قد تسبب تشوهاتٍ أو أضراراً للجنين. اللقاء واستشاري أمراض النسا والولادة محمد أحمد شاكر لشرح علاج الكحة للحامل في الشهور الأولى.

علاجات سريعة لكحة الحامل

خذ قسط من الراحة، وعدم إجهاد الجسم بالعمل بالمنزل أو خارجه.

شرب كمية وفيرة من الماء، واستخدام أجهزة ترطيب الهواء بالمنزل.

رفع الرأس عند الاستلقاء، ما يساعد على تخفيف وعلاج الكحة وقت النوم.

وضع كمادات دافئة على منطقة الرأس، والجيوب الأنفية، والكتفين.

شرب الماء الفاتر بعصير الليمون الطازج، أو تناول الحساء الساخن.

شرب كوب من الشاي مضافاً إليه ملعقة صغيرة من العسل.

الغرغرة بالماء والملح، وهي إحدى الطرق الفعالة في العلاج.

تناول أقراص المص التي تحتوي على المنثول.

الوقاية من الكحة

تتم بممارسة الرياضة بانتظام.

غسل اليدين بشكل متكرر منعاً من أخذ أي عدوى.

تجنب لمس منطقة الوجه، والأنف، والفم عندما تكون الأيدي غير مغسولة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

تناول نظام غذائي صحي بجميع الوجبات.

تجنب الاتصال الوثيق مع العائلة أو الأصدقاء المرضى.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تخفيف التوتر والحصول على اللقاحات والمطاعيم اللازمة.

تأثير الكحة على الجنين

استناداً للعديد من الدراسات التي أجريت في هذا الإطار، فإن الكحة الشديدة لا تسبب ضرراً خطيراً على الحمل، إلا عندما تستمر لفترة طويلة دون علاج، وعلاج الكحة للحامل تحت إشراف الطبيب سيساعد الأم على السيطرة على الكحة، وتجنبها حتى لا يضار الجنين.

علاج كحة الحامل في الشهور الأولى

بداية على الحامل الاسترخاء عند حدوث الكحة، بالاستلقاء على الظهر؛ حتى يقل تأثير نتائج الكحة على الجنين، وخاصة إذا كانت الكحة شديدة.

مع تجنب التوتر والشد العصبي المرافق للكحة قدر الإمكان؛ حتى لا يكون المفعول أقوى على الجنين، ويؤدي إلى حدوت أضرار عليه.

العلاج بعسل النحل

يعد عسل النحل من الأطعمة التي تفيد الجسم والجهاز المناعي للأشخاص، يساعد العسل على تلطيف وتسكين الألم في الحلق، كما يعد من الطرق الطبيعية لعلاج الكحة عند الحامل؛ حيث يساعد في تخفيف الألم والكحة.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل أحد أفضل طرق علاج الكحة عند الحامل، حيث يحتوي الزنجبيل على مواد تحارب وتهدأ من الكحة وآلام الحلق، وذلك عن طريق نقع ملعقتين من الزنجبيل الطازج المبشور في كوبين من الماء المغلي لمدة 15 دقيقة، ثم أضيفي له قليل من العسل واشربيه فوراً، ويمكنك أيضاً إضافة الليمون.

الليمون

ينصح دائماً بتناول شراب الليمون لعلاج نزلات البرد، نظراً لأنه يعمل كمضاد للفيروسات والبكتيريا، لذلك من الممكن شربه بمفرده للتخلص من البرد، أو شربه مع إضافة القليل من العسل وذلك لعلاج الكحة عند الحامل.

استنشاق البخار

يساعد البخار الدافئ في ترطيب الممرات الأنفية الجافة والمتهيجة وتخفيف آلام الحلق، ولتقليل شدّة الكحة الناجمة عن عدوى خفيفة أو حساسية، يمكن إضافة بعض ورق الريحان، أو أوراق النعناع إلى وعاء ممتلئ بالماء الساخن، ثم استنشاق البخار لزيادة الفاعلية.

الغرغرة بالماء والملح

وذلك لتخفيف التهاب الحلق والكحة الناجمين عن نزلات البرد؛ إذ يعمل الماء والملح على سحب الرطوبة بعيداً عن منطقة الألم للمساعدة في تقليل التورم والتهيج.

العسل مع الليمون

العسل الخام هو أحد أقدم العلاجات المنزلية المستخدمة في علاج أي نوع من الكحة، فالعسل له خصائص طبيعية مضادّة للالتهابات؛ يساعد في تخفيف الكحة، كما يمكن أيضاً أن يخفف من الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية الطفيفة.

جذر عرق السوس

عُرف مشروب العرقسوس الدافئ بتأثيره المهدئ على الحلق، ويقال إنه يخفف الألم ويزيل البلغم ويخفف من الكحة، لذلك يمكن استخدامه في صنع مشروب. وعلى الرغم من أن مشروب جذر عرق السوس يعتبر آمناً بشكل عام، إلا أن الاستخدام المطول قد يسبب ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم، والتعب والصداع واحتباس الماء في الجسم.

البردقوش

يحتوي على مركّبات نباتية مضادّة للالتهابات، قد تساعد في تخفيف الكحة المرتبطة بالربو والتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والسعال الديكي.

الكركم

يحتوي الكركم على مركّب يسمى الكركمين، يتميز بخصائص خفيفة مضادّة للفيروسات والبكتيريا والالتهابات، وقد تمَّ استخدامه لعدة قرون في الطب الهندي القديم لعلاج أمراض الجهاز التنفسي.

الزعتر

يحتوي على مركّب يسمى الثيمول، له تأثيرات مضادّة للتشنج يمكن أن تساعد في ترخية العضلات الملساء في الحلق. ويمكنكِ صنع شاي الزعتر عن طريق نقع 3 إلى 4 ملاعق صغيرة من العشب المُجفف في 8 أونصات من الماء المغلي، وتحليته بالعسل.